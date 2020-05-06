Как чистить зубы правильно. О главном

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6 мая 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала о главных правилах чистки зубов. Подбор зубной пасты, оптимальное время суток и другие рекомендации тоже будет.

Как правильно выбрать зубную щетку?

«Несмотря на огромный выбор зубных щеток, конструкция у всех них схожа: ручка и щетина, – говорит Наталия. – По поводу ручки, вы можете выбирать любую, на ваш вкус и цвет, поэтому остановимся на втором. Зубную щетку надо обязательно выбирать из синтетической щетины, не из натуральной. Лучше всего подобрать себе щетку средней жесткости или мягкую, так как они лучше проникают во все труднодоступные места и не травмируют зубы и десны. Щетки с жесткой щетиной больше подходят для зубных протезов. Площадь головки зубной щетки для оптимальной чистки должна занимать примерно 1.5-2 размера зуба. Щетку надо менять минимум раз в три месяца, так как на ней со временем скапливаются микробы».

О зубной пасте

«Самое главное, на что нужно обратить внимание при выборе пасты, это индекс ее абразивности (RDA - Relative Dentin Abrasivity), – уверена стоматолог. – Чем выше абразивность, тем крупнее частицы, входящие в состав паст, и тем грубее паста удаляет налет и может травмировать эмаль зубов. Значение RDA подскажет вам, насколько эффективна эта паста будет убирать зубной налет, но при этом она будет более опасна для эмали. Для детских паст оптимальный индекс от 30 до 50, для взрослых от 80 до 100. Так, что с отбеливающими пастами, в которых самая высокая абразивность, стоит быть аккуратнее – частое применение таких паст может привести к повреждению эмали зубов.

Также с осторожностью нужно отнестись и к пастам, в состав которых входит триклозан, метронидазол и хлоргексидин. При длительном применении таких паст эти составляющие, уничтожая бактерии в полости рта, нарушают и её микрофлору.

Когда и как чистить зубы?

«Чистить желательно после каждого приема пищи, – считает Кадькалова. –Движения щетки должны быть «выметающими» от красного к белому», то есть нужно двигаться от придесневой области к жевательной поверхности зуба. Примерно по 8-10 движений следует провести на каждом участке. Начинать движения нужно с верхней челюсти сначала снаружи, после перейти на внутреннюю поверхность. Затем переходим на нижнюю челюсть и таким же образом: «выметающими» движениями двигаемся сначала по внешней поверхности, затем переходим на внутреннюю, уделяя особое внимание внутренней поверхности передних резцов, так как они являются излюбленным местом скопления зубного камня».