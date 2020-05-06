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Генпрокуратура признала фейком сообщения в сети об искусcтвенном создании коронавируса COVID-19 с целью чипирования людей

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокуратура признала фейком сообщения в сети об искусcтвенном создании коронавируса COVID-19 с целью чипирования людей

Генеральная прокуратура РФ признала фейковыми сообщения в Интернете о создании коронавируса COVID-19 с целью чипирования людей. Видео на эту тему были обнаружены в социальной сети "Одноклассники" и на youtube.

Материалы, в которых авторы высказывали конспирологические версии об искусственном происхождении коронавируса, в надзорном ведомстве потребовали заблокировать.

Каких только версий не выдвигалось по поводу нового вируса.  "Прокуратурой г. Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».

В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что Всемирная организация здравоохранения, правительство нашей страны и другие официальные органы власти не подтвердили версию об искусственном происхождении COVID-19.

Напомним, передачу «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова, в которой он рассказал о проекте Билла Гейтса по якобы чипизированию и уничтожению населения земли, сняли с эфира федерального телеканала.
Михалков назвал  снятие своей передачи цензурой.

 

 

 

ИЧ

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