Прислушайтесь к Станиславскому. Не верьте. Мошенники не на карантине

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вместе с вынужденной самоизоляцией в дома россиян через Интернет пришли незваные гости - мошенники, предлагающие несуществующие услуги и вымогающие деньги. За отсутствием на улицах людей, мошенничество и обман ушли в виртуальную реальность.



Часто мошенники прикрываются темой коронавируса и получают лёгкие деньги. Количество сайтов-обманок за год возросло в два раза и составило 10 тыс. Такой вид мошенничества называется скам - объявления и рассылки, в которых обещаются вознаграждения за прохождение опроса, но предварительно нужно внести свой взнос. Те, кто перечислил хотя бы 200 рублей (не велика вроде бы потеря) рискуют также рассекретить перед мошенником данные своей банковской карты.



Популярны среди преступников скам-лотереи, маскирующиеся под известные бренды, продажа средств индивидуальной защиты и санитайзеров. Но пошла четвёртая неделя самоизоляции и с нашими мозгами уже что-то не то, какие-то они стали доверчивые, да и появилось время лишний раз ответить на предложение-письмо или телефонный звонок.



Во время кризиса мошенники действуют ещё более изощрённо. Когда нам разрешат покинуть свои жилища и поехать по России или миру, то сразу же активизируются лживые турагенты. Поэтому, как говорил Станиславский, не верьте!



