Карантин переносит моду из мира реального в виртуальный

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

С началом эпидемии в интернет-формат перешли не только театр, спортивные тренировки, но и модная индустрия. Многие известные дизайнеры - Джорджо Армани, Пьерпаоло Пиччоли - продолжают работать над новыми коллекциями даже в условиях сложившихся обстоятельств.



Для обсуждения деталей будущей одежды специалистам вовсе не нужно собираться в офисе. А чтобы новинки моды продемонстрировать публике, оказывается, не требуется устраивать показ. Достаточно иметь профессиональную камеру и правильно организованный сет-дизайн.



Итальянский фотограф Алессио Альби теперь работает с учётом социального дистанцирования. Модели у специалиста снимаются на фоне средиземноморского пляжа и горного пейзажа посредством программы FaceTime. Образы для удалённой фотосессии можно подобрать, не выходя из дома. Для этого имеется множество виртуальных конструкторов.



Мода в виртуальном формате имеет ряд аналогий с реальным миром. На начальном этапе от дизайнера также требуется вдохновение, идея и законченный образ. Виртуальная мода позволяет экспериментировать с несуществующими текстурами и материалами. Когда весь мир стоит на паузе, такая мода является двигателем прогресса.



Столкнувшись с необходимостью спасения бизнеса, модельеры придумывают новые жанры, разрабатывают необычные сервисы, меняющие отношение к ранее существовавшей действительности. Больше всего крупные модельные агентства беспокоит вопрос сохранения физических контактов и вещей после окончания эпидемии.



