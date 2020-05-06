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Полиция Чувашии объявила в розыск девушек, проехавшихся на байках в нижнем белье

, 18:38 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Подъём

Полиция Чувашии объявила в розыск девушек, проехавшихся на байках в нижнем белье
Pixabay

Полиция Чувашии объявила в розыск трех байкеров и их пассажирок, проехавшихся по Чебоксарам в нижнем белье. В МВД сообщили, что также разыскивают водителей авто, из которых производилась съемка.

"Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство", – заявили представители ведомства.  

Местные жители в соцсетях пояснили, что девушки выехали полуобнаженными на открытие мотосезона, которое прошло сегодня утром в городе.

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