Полиция Чувашии объявила в розыск девушек, проехавшихся на байках в нижнем белье

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6 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

Pixabay

Полиция Чувашии объявила в розыск трех байкеров и их пассажирок, проехавшихся по Чебоксарам в нижнем белье. В МВД сообщили, что также разыскивают водителей авто, из которых производилась съемка.

"Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство", – заявили представители ведомства.

Местные жители в соцсетях пояснили, что девушки выехали полуобнаженными на открытие мотосезона, которое прошло сегодня утром в городе.