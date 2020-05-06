Узники Первомая: в Москве полиция держит в осаде штаб-квартиру «Коммунистов России»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

«6 мая осаждённые в штаб-квартире партии «Коммунисты России» начали вынужденную политическую голодовку». Эта фраза предполагает нечто запредельное: в наше время голодовки объявляют довольно нечасто. «АН» выясняли, что происходит в московском офисе «Коммунистов России» по улице Максимова, дом 6, где расположена редакция одноимённой газеты.

Невероятно, но факт: с 1 мая в этом помещении находятся в полицейской осаде журналисты газеты «Коммунисты России» и партийные активисты. В День Международной солидарности трудящихся они собрались возле офиса в количестве 30-ти человек, и, соблюдая социально-карантинную дистанцию, запустили в небо воздушные шары: в честь праздника, который по всей стране отмечали онлайн. Дальнейшие события чем-то напоминают хроники стационара: люди зашли в офис, куда тот час же примчались полицейские, и, как говорится, понеслось!

«С 1 мая, когда полиция заблокировала офис нашей редакции, по отношению к нам продолжается беспредел. Причиной стало то, что мы вышли во двор, чтобы записать моё первомайское обращение. Записали за 5 минут, потом в честь Первомая запустили в небо воздушные шары. Все участники соблюдали необходимую дистанцию, к тому же, у наших журналистов есть QR-коды и, соответственно, разрешения на передвижение. Прохожих рядом не было. После этого мы зашли в офис, куда через полчаса прибыли сотрудники полиции. Сначала они вменяли нам нарушение режима самоизоляции, потом, поняв, что это незаконно, начали вменять проведение несанкционированного митинга. Людей, пытающихся покинуть помещение, задерживали и доставляли в ОМВД по району Щукино. Полностью заблокировали нам передачу еды и воды: полиция задерживает тех, кто пытается это сделать, причём, не только наших соратников, но и сочувствующих из числа жителей дома, на первом этаже которого расположен наш офис, и которые несколько дней вынуждены наблюдать эту картину. Сегодня даже попытались препятствовать в передаче необходимого лекарства, но лекарство нам, всё же, передали», - прокомментировал «АН» председатель Компартии «Коммунисты России», зампредседателя Заксобрания Ульяновской области, экс-кандидат в Президенты России Максим Сурайкин, находящийся в заблокированном помещении.

Максим Сурайкин «Мы не хотим обнародовать для полиции точное количество людей, которые находятся здесь на данный момент, но, скажем так, нас порядка 10 человек», - подчеркнул Сурайкин. По его словам, пятерым удалось покинуть заблокированный офис незамеченными (пока другие отвлекали внимание стражей порядка), большинство задержанных после составления протоколов отпущены, а троих (Чермена Хугаева, Максима Чувашова и Сергея Познякова) удерживали в «обезьяннике» для дальнейших судебных разбирательств. Всем вменяют статью 20.2 пункт 5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Вечером 5-го мая объявила о начале политической голодовки находящаяся в отделе полиции Щукино член ЦК партии Мария Донченко: она голодает в связи с обвинением в «организации несанкционированного публичного мероприятия, повлёкшего опасность для других граждан». Задержания при попытке покинуть помещение Известно, что изначально полиция предложила осаждённым сделку, мол, один человек проедет в отделение, возьмёт всю ответственность на себя, на него оформят протокол об административном правонарушении, а всех остальных отпустят. Поехать в полицию вызвался Чермен Хугаев, его опротоколировали, но обещания не сдержали: никого не отпустили, заявив, что будут составлять протоколы и на других. «В разговорах полицейские прямо признают, что нарушают закон. Говорят, мол, да, нарушаем, но у нас приказ и нам пофиг. На вторые сутки к осаждённым приехал курьер, привез пиццу, так как они сидели без еды, но курьера тоже «повязали». Слава Богу, он успел отдать пиццу узникам Первомая», - рассказала член президиума ЦК ОКП Дарья Митина, находящаяся на связи с осаждёнными. «Чермена Хугаева и Максима Чувашова при попытке передать товарищам провиант задержали и бросили в «обезьянник» на двое суток до суда, а мать троих детей и инвалид 3-й группы Фатима Хугаева при попытке к бегству из заточения поймана доблестными полицаями и доставлена в «околоток», где её заставляли, по сути, оговорить себя для того, чтобы впаять серьёзную статью. Молодцы полицаи, забороли бабу! Ваша служба и опасна, и трудна. Сверлите дырки, теперь точно к орденам представят!», - отмечает Дарья Митина. Пакеты с едой полицейские разорвали, раскидав продукты по асфальту. Чем руководствовались в тот момент служивые - одному Богу известно. Разбросанные продукты При этом полицейское руководство самозабвенно настаивает на том, что никакого противостояния нет, и вообще, под стенами офиса «Коммунистов России» ничего не происходит. «Распространённая информация о том, что сотрудниками полиции блокирована редакция одной из газет, не соответствует действительности», - заявили в ГУ МВД. И плевать, что у входов и возле окон круглосуточно дежурят около трёх десятков полицейских, рядом стоят полицейские авто и автозаки. Возникает вопрос: если это не блокирование здания, то что это? «Мы обратились в Генпрокуратуру РФ, к министру МВД и главе Следственного Комитета. Мы боремся, и просим поддержки у всех журналистов и правозащитников, потому что речь идёт о нарушении общегражданских прав. Ведь если каждый сотрудник полиции будет трактовать закон так, как он хочет, и инкриминировать то, чего не было, то это коснётся любого гражданина. За 27 лет политической борьбы я впервые сталкиваюсь с таким», - отметил «АН» Максим Сурайкин. Вид на улицу из заблокированного офиса Требования участников политической голодовки: - Немедленно снять осаду силовиков со штаб-квартиры и редакции газеты «Коммунисты России»; - Освободить всех активистов и незаконно задержанных сотрудников газеты; - Признать недостоверными протоколы об административных нарушениях, ранее составленные полицейскими; - Требуем официальных извинений от полиции Москвы за всю проводимую с 1 мая жестокую силовую операцию против оппозиционной партии и коллектива журналистов оппозиционной газеты. - Требуем расследования действий полицейских. «АН», в свою очередь, продолжают наблюдать за этой дикой, на наш взгляд, ситуацией, когда оцепленным из-за первомайских шариков людям, «шьют статью». Хотя дело явно не клеится. @argumenti_nedeli Лидер «Коммунистов России», Максим Сурайкин снял видео из заблокированного полицией партийного офиса.##сурайкин ♬ оригинальный звук - argumenti_nedeli