Узники Первомая: в Москве полиция держит в осаде штаб-квартиру «Коммунистов России»

«6 мая осаждённые в штаб-квартире партии «Коммунисты России» начали вынужденную политическую голодовку». Эта фраза предполагает нечто запредельное: в наше время голодовки объявляют довольно нечасто. «АН» выясняли, что происходит в московском офисе «Коммунистов России» по улице Максимова, дом 6, где расположена редакция одноимённой газеты.
Максим Сурайкин
«Мы не хотим обнародовать для полиции точное количество людей, которые находятся здесь на данный момент, но, скажем так, нас порядка 10 человек», - подчеркнул Сурайкин. По его словам, пятерым удалось покинуть заблокированный офис незамеченными (пока другие отвлекали внимание стражей порядка), большинство задержанных после составления протоколов отпущены, а троих (Чермена Хугаева, Максима Чувашова и Сергея Познякова) удерживали в «обезьяннике» для дальнейших судебных разбирательств. Всем вменяют статью 20.2 пункт 5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Вечером 5-го мая объявила о начале политической голодовки находящаяся в отделе полиции Щукино член ЦК партии Мария Донченко: она голодает в связи с обвинением в «организации несанкционированного публичного мероприятия, повлёкшего опасность для других граждан».
Задержания при попытке покинуть помещение
Известно, что изначально полиция предложила осаждённым сделку, мол, один человек проедет в отделение, возьмёт всю ответственность на себя, на него оформят протокол об административном правонарушении, а всех остальных отпустят. Поехать в полицию вызвался Чермен Хугаев, его опротоколировали, но обещания не сдержали: никого не отпустили, заявив, что будут составлять протоколы и на других.
«В разговорах полицейские прямо признают, что нарушают закон. Говорят, мол, да, нарушаем, но у нас приказ и нам пофиг. На вторые сутки к осаждённым приехал курьер, привез пиццу, так как они сидели без еды, но курьера тоже «повязали». Слава Богу, он успел отдать пиццу узникам Первомая», - рассказала член президиума ЦК ОКП Дарья Митина, находящаяся на связи с осаждёнными.
«Чермена Хугаева и Максима Чувашова при попытке передать товарищам провиант задержали и бросили в «обезьянник» на двое суток до суда, а мать троих детей и инвалид 3-й группы Фатима Хугаева при попытке к бегству из заточения поймана доблестными полицаями и доставлена в «околоток», где её заставляли, по сути, оговорить себя для того, чтобы впаять серьёзную статью. Молодцы полицаи, забороли бабу! Ваша служба и опасна, и трудна. Сверлите дырки, теперь точно к орденам представят!», - отмечает Дарья Митина.
Пакеты с едой полицейские разорвали, раскидав продукты по асфальту. Чем руководствовались в тот момент служивые - одному Богу известно.
Разбросанные продукты
При этом полицейское руководство самозабвенно настаивает на том, что никакого противостояния нет, и вообще, под стенами офиса «Коммунистов России» ничего не происходит.
«Распространённая информация о том, что сотрудниками полиции блокирована редакция одной из газет, не соответствует действительности», - заявили в ГУ МВД. И плевать, что у входов и возле окон круглосуточно дежурят около трёх десятков полицейских, рядом стоят полицейские авто и автозаки. Возникает вопрос: если это не блокирование здания, то что это?
«Мы обратились в Генпрокуратуру РФ, к министру МВД и главе Следственного Комитета. Мы боремся, и просим поддержки у всех журналистов и правозащитников, потому что речь идёт о нарушении общегражданских прав. Ведь если каждый сотрудник полиции будет трактовать закон так, как он хочет, и инкриминировать то, чего не было, то это коснётся любого гражданина. За 27 лет политической борьбы я впервые сталкиваюсь с таким», - отметил «АН» Максим Сурайкин.
Вид на улицу из заблокированного офиса
Требования участников политической голодовки:
- Немедленно снять осаду силовиков со штаб-квартиры и редакции газеты «Коммунисты России»;
- Освободить всех активистов и незаконно задержанных сотрудников газеты;
- Признать недостоверными протоколы об административных нарушениях, ранее составленные полицейскими;
- Требуем официальных извинений от полиции Москвы за всю проводимую с 1 мая жестокую силовую операцию против оппозиционной партии и коллектива журналистов оппозиционной газеты.
- Требуем расследования действий полицейских.
«АН», в свою очередь, продолжают наблюдать за этой дикой, на наш взгляд, ситуацией, когда оцепленным из-за первомайских шариков людям, «шьют статью». Хотя дело явно не клеится.
@argumenti_nedeli
Лидер «Коммунистов России», Максим Сурайкин снял видео из заблокированного полицией партийного офиса.##сурайкин♬ оригинальный звук - argumenti_nedeli