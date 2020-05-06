Глава Минтруда Котяков рассказал о поддержке безработных россиян

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6 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по мерам поддержки экономики и граждан из-за коронавируса сообщил, что за два месяца в России официально зарегистрированы 735 000 безработных. Число безработных сейчас - около 1,243 миллиона человек. За этот же период работу потеряли 208 тысяч человек.

По данным Минтруда, с 30 марта был увеличен максимальный размер пособий по безработице с восьми тысяч до 12 тысяч рублей. Котяков напомнил, что с 9 апреля был временно упрощен порядок оформления пособия.

Теперь, по его словам, в Минтруда изменили механизм расчета среднедушевого дохода для оценки нуждаемости в мерах социальной поддержки. По словам Котякова, "раньше учитывали такие доходы, то теперь доходы безработных, тех граждан, которые остались без работы, при перерасчете среднедушевого дохода учитываться не будут даже при назначении иных мер социальной поддержки".