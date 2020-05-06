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Аналитики: французы в режиме самоизоляции наели лишние килограммы

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Аналитики: французы в режиме самоизоляции наели лишние килограммы
фото: pixabey

Режим самоизоляции,введенный во Франции,привел к тому, что у большинства жителей страны появились лишние килограммы. Об этом заявили 57% опрошенных, 29% из тех, кто находился в изоляции, наоборот, вес потеряли. 

В среднем каждый француз набрал 2,5 килограмма. Кроме того, авторы исследования отметили, что в условиях самоизоляции у жителей Франции возникли и новые привычки. 42% респондентов завили, что стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

 

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