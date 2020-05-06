Стюардесса из Новосибирска поделилась, как ее мама и она заболели COVID. «Мама потеряла сознание, губы были сине-черные»

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6 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/tata.volkova.14

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Стюардесса из Новосибирска Татьяна Волкова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Девушка работала, собиралась в рейс. 25 апреля маме Таты стало плохо. У женщины повысилась температура до 38,5 и появились симптомы ОРВИ. Они решили вызвать врача утром. Врач пришла и назначила пить противовирусное.

Татьяна спросила, можно ли провериться на инфекцию COVID. Врач ответила отказом, решив, что бортпроводников на работе обследуют. Ночью состояние мамы Таты резко ухудшилось, они вызвали скорую. Женщину сначала отвезти в Первую инфекционную больницу. Медики поставили левостороннюю пневмонию. Потом перевезли в 11-ю больницу. После повторного рентгена пневмонию "отменили" и выписали домой, лечить ОРВИ. Им дали постановление на самоизоляцию.

Татьяна вызвала терапевта для себя, чтобы получить больничный лист, так как другого основания не выйти на работу и соблюдать самоизоляцию у меня не было. Больничный в таком случае, как сказала врач, не положен. К счастью, у Татьяны были выходные дни. А ее мама не выздоравливала, становилось все хуже. Тогда девушка повезла маму на КТ. В частной клинике выявили двустороннюю пневмонию со значительными изменениями в легких.

Тата начала вызывать скорую. Не дозванивалась. Пыталась дозвониться до больницы, откуда маму выписали. Бесполезно. "Пока я вела машину и одновременно звонила куда могла, мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-чёрные", - рассказала Волкова и призналась: "Жуть такая я вам скажу". К счастью, она заметила на дороге машину "скорой" и притащила врача к маме.

Медики привели женщину в чувства и рекомендовала срочно ехать в ближайшую больницу, указав какую. К себе забрать не смогли, т.к в машине находился пациент. Мама Татьяны сейчас лечится.

А сама она раздумывала, стоит ли выходить в рейс. Медики сказали - тест отрицательный. Но у нее были сомнения. Пришлось взять отпуск за свой счет. "Уже через 2 дня мне позвонили из Штаба по распространению коронавируса с информацией, что мой анализ не был отрицательным, а был подозрительным и теперь находится на перепроверке. А к вечеру позвонил участковый врач проинформировал, что результат положительный и мне следует ждать скорую для госпитализации", - пишет Татьяна Волкова в соцсети.

Она лечится в больнице и много о чем думает по поводу здравоохранения. Фолловеры Татьяне задали вопросы по симптомам. Симптомы, по ее словам, разные. У мамы кашель появился только на четвертые сутки, температура держалась только первые сутки. COVID у женщины до сих пор не подтверждён. У самой Таты - сильная слабость, невероятная жажда, отсутствие обоняния и симптоматика гайморита, температуры нет.