В Перми начали работу ярмарки для дачников

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Пермь», Виталий Кокшаров ]

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил план мероприятий по продаже посадочных материалов (саженцев, семян, рассады, удобрений и садового инвентаря) с учетом предложений Роспотребнадзора и других надзорных органов. Перечень мест торговли утвержден указом главы края. В Перми определено 17 площадок для весенних ярмарок.

Торговую площадку перед ТРК «Спешилов» с инспекцией посетил глава города Дмитрий Самойлов. Здесь расположено 7 палаток, где представлен широкий ассортимент посадочных материалов: от разных видов картофеля до кустарников и цветов.

Дмитрий Самойлов отметил, что в администрацию города поступало много обращений по поводу организации таких площадок и от организаций, которые занимаются выращиванием посадочного материала, и от покупателей. Все обращения были систематизированы, в итоге принято решение об организации таких площадок.

- Весенний день год кормит. Сегодня открылись ярмарки, где дачники могут приобрести рассаду, саженцы, садовый инвентарь, все, что нужно, чтобы ударно и с пользой для здоровья провести майские праздники. Если будет повышенный спрос, готовы увеличить количество площадок по согласованию с краевым штабом, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Торговлю посадочными материалами разрешено проводить ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам, субботам и воскресеньям. Продажа рассады и саженцев возможна только при строгом соблюдении санитарных норм. Все площадки должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Здесь должны быть созданы условия для обработки рук кожными антисептиками, обязательна влажная уборка с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа, соблюдение требований главного санитарного врача РФ, а также Роспотребнадзора.

Для участия в работе площадок необходимо отправить заявку в адрес организатора площадки.

Перечень площадок продажи семян, саженцев и рассады на территориях, прилегающих к торговым объектам, реализующим данные товары

Индустриальный район

ул. 2-я Казанцевская, 11, ТЦ «Касторама»

шоссе Космонавтов, 413 (Хмели), садовый питомник

Кировский район

ул. Автозаводская, 23, торговый центр «Семь чудес»

Ленинский район

ул. Спешилова, 114, площадка перед ТРК «Спешилов»

ул. Петропавловская, 19, «Усадьба»

ул. Пушкина, 104, ТК «Центральный» на территории рынка

Мотовилихинский район

ул. Восстания,160 - ул. Володарского, 37, перед магазином «Цветы»

пл. Восстания, 25, торговый комплекс

ул. Лядовская, 133/1, тепличное хозяйство «Полисад»

Орджоникидзевский район

ул. Молдавская, 3, торговый комплекс

ул. Первомайская, 14, торговый комплекс

ул. Писарева, 25, ТК «Центральный»

Свердловский район

ул. Героев Хасана, 109В, ТЦ «Баумолл», павильон «Зеленый Горизонт»

ул. Маршрутная, 9, ТЦ «Мачта»

ул. Васильева Василия, 33, «АгроТрейдПермь», оптово-розничная база

Новые Ляды

ул. Островского, 88, «Садовый центр», павильон

ул. Островского, 88, «Удачный садовод», павильон