Уму непостижимо: политик Латвии призывает народ спасти AirBaltic

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6 мая 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политик партии «Согласие» Янис Урбанович, фото соцсети

Порой нет слов от наглости сытых политиков! Очередной раз политик партии «Согласие» Янис Урбанович призывает народ Латвии «спасать» национальную авиакомпанию AirBaltic. Он предложил не требовать возврата денег за билеты с авиакомпании.

Видимо, политик партии «Согласие» г-н Урбанович берет деньги в тумбочке, а вот как они там появляются – не знает! Чего не скажешь о простых латвийцах. Очередной раз сытый политик продемонстрировал свое отношение к людям.

«Регулирование ЕС строго устанавливает: если пассажир приобрел билет, а полет не был обеспечен, то ему нужно предложить другой полет или же вернуть назад деньги. Авиакомпания обязана сделать это в течении семи дней. Возможно, это прозвучит не социал-демократически, но я призываю пересмотреть эти права пассажиров с учета нынешнего кризиса и всеобщего непонимания, когда жизнь вернется в нормальное русло. Иначе мы сами уничтожим свой AirBaltic. Мы и так уже много заплатили, чтобы это предприятие могло работать и развиваться. Поскольку AirBaltic – это рабочие места и целевые отрасли, которые Латвия может потерять. Конечно, людям, которые потеряли возможность куда-то слетать, хочется отстаивать свои права. Однако, это удовлетворение после возвращения через неделю несколько десятков евро, будет кратковременным. И затем все это может привести к тому, что в течении долгих лет будет закрыта возможность куда-либо летать из Риги. Пункты назначений- то никуда не денутся. Но они станут недоступны, если не будет кому туда летать».

Интересно, а почему же не будет возможность куда-то летать? Ликвидируют аэропорт? Разве не существует других авиакомпаний.

Интересно, а куда делись те миллионы, которые получила авиакомпания на «поддержку штанов»? Может стоит пересмотреть миллионную зарплату главе-иностранцу национальной авиакомпании Латвии?

И главный вопрос! Если данная компания постоянно находится в убытке, то на кой она нужна?

Что по данному вопросу думает народ Латвии?

Анда: «Ну это просто ужас! Г-н Урбанович, а куда делись 150 миллионов, которые государство «отстегнуло» авиакомпании? Мы уже спасаем «Ригас Сатиксме» (транспортное предприятие Латвии): отменены все льготы, выходные билеты. Хватит вирусом прикрываться! М…да не треснет?»

Анатолий: «Кому компания несет золотые яйца, тот и должен ее спасать! Да, для меня, когда я потерял работу имеют значение деньги. Должен – верни!»

Валдис: «Так как Урбанович летает за счет денег налогоплательщиков, он решил за счет других решать проблемы. Господа депутаты, начните с себя! Уменьшите свои зарплаты в период коронавируса! Стыдно получать вознаграждения, когда народ в беде! Прекратите издеваться!»

Хотелось бы мне получить хоть один позитивный ответ по данному поводу у народа Латвии. Не получила! Такого ответа нет!