В Челябинской области 106 медиков заразились коронавирусом

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6 мая 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, из них 17 человек — это врачи, 57 — средний персонал, 11 — младший, остальные просто сотрудники медучреждений.

Алексей Текслер на онлайн-брифинге также отметил, что семье врача из Брединского района, умершего от коронавируса, будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. По словам губернатора, уровень заболеваемости коронавирусом в регионе составляет около 24 случаев на 100 тысяч населения. Напомним, за последние сутки выявлено 27 новых случаев, всего с начала пандемии заболели 855 южноуральцев, 124 человека вылечились.

Очаг распространения был обнаружен в Златоусте на базе городской больницы № 1. В городе было зафиксировано 274 случая заражения, трое человек умерли, они имели сопутствующие заболевания.

В Челябинской области у 52% заразившихся болезнь протекает без клинических проявлений, 44% заболевших переносят ее в легкой и средней степени, 4% — в тяжелой форме. У каждого пятого болезнь осложнилась пневмонией, частота заболеваемости пневмонией в старшем возрасте выше. Это каждый третий заразившийся.

Алексей Текслер поручил региональному минздраву начать тестирование на антитела. Это позволит делать прогнозы по развитию заболеваемости. Также с сегодняшнего дня на территории области вводится масочный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Пока он носит рекомендательный характер, но с 12 мая использовать средства защиты нужно будет в обязательном порядке.

«И самый главный вывод: расслабляться рано: основным источником заболевания остается контакт с больным, — сказал Алексей Текслер. — При таком количестве бессимптомных больных это может произойти где угодно. В первую очередь в общественных местах, даже при краткосрочном контакте».