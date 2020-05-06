«Покупочка» поздравляет ветеранов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Все предпраздничные дни – с 6 по 9 мая сотрудники компании «Тамерлан» (торговая сеть «Покупочка») поздравляют с юбилеем Победы участников Великой Отечественной войны, живущих в Волгоградской области.

В период пандемии и самоизоляции ветераны тоже оказались изолированными. Если раньше их приглашали на парад, разные встречи и торжества, то в этом году из-за отмены всех публичных мероприятий они могли почувствовать себя одинокими и невостребованными. Поэтому в компании, управляющей сетью магазинов «Покупочка», решили оказать им свои знаки внимания и собрали более тысячи качественных продуктовых наборов.

- Списки ветеранов составляли вместе с Общероссийским народным фронтом, администрацией Волгоградской области и Комитетом соцзащиты, - рассказал председатель Совета директоров ООО «Тамерлан» Андрей Пелогейко. – А волонтеры общественного движения «Мы вместе» помогли нам охватить практически все районы области и даже отдаленные хутора. Сейчас в Волгоградской области проживает 1384 ветерана, и для каждого мы подготовили свой подарок.

Все поздравления проходят в соответствии требованиями к безопасности и режимом самоизоляции.

– Наши сотрудники приходят к ветеранам в масках, перчатках, используют дезинфицирующие средства, - сообщил директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин. – В наборах – продукты, не требующие особых температурных условий хранения, но мы очень старались подобрать их с вниманием и заботой, а так же необходимые средства бытовой химии, которые тоже нужны каждый день.

Собственник компании Евгений Ищенко поделился своими детскими воспоминаниями, из которых и возникла идея поздравления ветеранов.

- Оба моих деда воевали, прошли всю войну, - рассказал Евгений Ищенко. - Слава Богу, вернулись живыми, хоть и с ранениями. Помню, как к празднику они получали подарки от обкома и других организаций. «Взрослая» часть подарка оставалась у дедов, а мне перепадала шоколадка. В продуктовую часть наборов мы добавили конфеты, печенья, шоколад, чтобы старики могли порадовать гостинцем и своих внуков-правнуков. Ситуация сейчас непростая, и мы бы хотели порадовать продуктами к праздничному столу всех членов их семей.