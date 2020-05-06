В кировской Гострудинспекции прошли публичные слушания по итогам работы в 1 кв

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В связи с действующим режимом самоизоляции 27 апреля они впервые состоялись в формате видеоотчета.

Государственной инспекцией труда в Кировской области в первом квартале 2020 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 289 надзорно-контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 749 нарушений по вопросам трудового законодательства. По результатам проведенных проверок вынесено 424 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, на общую сумму 8528,2 тысяч рублей.

В отчетном периоде Гострудинспекцией проведено 28 расследований несчастных случаев в организациях и предприятиях Кировской области, в ходе которых, в том числе погибло 6 работников, тяжелые травмы получили 18 работников.

По вопросам применения норм трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Кировской области было дано 2986 консультаций, из них данных работодателям - 503, работникам – 2483.

Также, речь зашла о вопросах соблюдения законодательства по своевременной выплате заработной платы.

2 декабря 2019 года был принят Федеральный закон № 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».

Как сообщил заместитель главного государственного инспектора труда в Кировской области по охране труда Алексей Логинов, в соответствии данным Федеральным законом, вступившим в законную силу 13 декабря 2019 года, в Трудовой кодекс РФ введена новая статья №360. Согласно этой статье, в случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного инспектора труда об устранении выявленного нарушения, связанного с выплатой работнику заработной платы, госинспектор самостоятельно принимает решение о принудительном взыскании.

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом.

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Еще одной темой обсуждения стали меры, принимаемые Гострудинспекцией, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В период с 18 по 31 марта 2020 года в Гострудинспекцию в Кировской области поступило 149 обращений, связанных с распространением коронавируса, в том числе 5 по вопросам увольнения, 58 по вопросам выплаты заработной платы, из них в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы.

По результатам рассмотрения обращений выдано 2 предостережения работодателям о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Гражданам оказано 58 консультаций по вопросам связанным с коронавирусом, в том числе 6 по вопросам увольнения.

Ознакомиться с видеоотчетом о публичных слушаниях по итогам работы Государственной инспекции труда по Кировской области в 1 квартале 2020 года можно здесь