В ЗСК подвели итоги работы краевой Контрольно-Счетной Палаты

Аргументы Недели → Общество

6 мая 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко на планерном совещании

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание. Основным вопросом повестки стал отчет Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (КСП) о деятельности за 2019 год.

Открывая работу, председатель ЗСК отметил, что ежегодное рассмотрение годового отчета о работе КСП – это больше, чем выполнение требований законодательства и внутреннего регламента. Сегодня Палата - это ключевой элемент системы контроля за эффективностью использования государственных ресурсов, а также инструмент повышения качества принимаемых решений.

С докладом по основным направлениям деятельности ведомства выступила заместитель председателя палаты Наталья Романец. По ее словам, в 2019 году проведено более 260 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проверено более 500 объектов. Основной целью проверок стало достижение результата, отвечающего требованиям населения.

Так, в отчетном году аудиторы уделяли особое внимание вопросу создания и оснащения новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В данном направлении был отмечен дефицит финансирования из бюджетов всех уровней. Ситуация обусловлена как ежегодным ростом численности школьников, так и проблемами в строительстве новых школ. Был зафиксирован низкий уровень контроля за ходом выполнения строительных работ, что приводило к несоблюдению графиков и переносу сроков ввода объектов в эксплуатацию. В рамках устранения замечаний в ряде школ были оптимизированы перечни оборудования, что позволило избежать неэффективных трат. Кроме того, в краевой бюджет и на счета школ возмещено около девяти миллионов рублей.

Одно из приоритетных направлений деятельности КСП - защита социально уязвимых категорий населения. Так, совместно со Счетной палатой России проведена проверка в данной сфере, в результате которой установлены недостатки правовой базы и дефицит средств. По всем выявленным фактам ведется работа – вносятся изменения в краевые законы, регламентирующие правоотношения в сфере обеспечения жильем детей-сирот, выделяются дополнительные средства.

Также аудиторами в прошлом году уделялось особое внимание эффективности расходования бюджетных средств, контролю в сфере госзакупок, вопросам благоустройства территорий и развития инфраструктуры. Одним из ключевых направлений экспертно-аналитической деятельности Палаты является мониторинг исполнения на территории края региональных проектов.

В ходе обсуждения представленного отчета спикер ЗСК уделил особое внимание контролю за распределением бюджетных средств, выделяемых на противодействие распространению коронавирусной инфекции в период пандемии.

- Из краевого бюджета направлены немалые средства во все сферы жизнедеятельности региона – это поддержка малоимущих граждан, медицинской отрасли, бизнеса и прочих. В период действия режима ограничительных мер необходимо усилить контроль за расходованием этих средств и своевременным их доведением до конечных потребителей, - акцентировал Юрий Бурлачко.

В целом, по оценке комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, представленной секретарем комитета Эдуардом Кузнецовым, итоги деятельности палаты в отчетном периоде свидетельствуют о результативности и действенности проводимых ею мероприятий, их ориентированности на приоритеты, обозначенные Президентом Российской Федерации, губернатором Краснодарского края и Законодательным Собранием.

По итогам обсуждения работа Контрольно-счетной палаты в 2019 году была признана удовлетворительной. Депутаты приняли резолюцию, в которой изложены рекомендации руководителям органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению устранения выявленных недостатков.