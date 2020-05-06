Как южноуральцы будут отмечать День Победы

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6 мая 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Большинство мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в онлайн

Большинство мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в онлайн-режиме.

Агентство «Полит74» составило топ-5 лучших мероприятий ко Дню Победы в Челябинске. На первом месте — шествие «Бессмертного полка». В связи с пандемией коронавируса его отменили, но организаторы акции нашли выход. 9 мая будет организована онлайн-трансляция видеороликов о ветеранах войны. Ее можно будет посмотреть в пабликах «Наш Челябинск», «Регион74», «Челябинск-online».

В акции «Стена памяти» принимают участие тысячи южнуральцев. В этом году она тоже пройдет в онлайн-формате. На сайте акции уже около 150 тысяч фотографий ветеранов и 45 тысяч рассказов о них. Информацию о своих родственниках присылают южноуральцы, известные люди и артисты озвучивают ее. «Стена памяти» будет смонтирована в центре города.

Традиционные поисковые экспедиции акции «Вахта памяти» отменены, но ведется серьезная корректировка данных, внесенных в «Книгу памяти» Челябинской области. В этом направлении работают специально обученные волонтеры. Также в этом году прошел конкурс рассказов участников прошлых годов. Итоги конкурса можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

На четвертом месте рейтинга — городской фестиваль «Весна Победы». В рамках фестиваля запущен «Расскажи о войне». Замыкает рейтинг автопробег ретро-автомобилей. В этом мероприятии должны принять участие около десяти машин выпуска 40-х годов и реконструкторы, одетые в форму времен Великой Отечественной войны. Участники автопробега будут соблюдать санитарные нормы. Подробнее о праздновании Победы в Челябинске можно прочесть на сайте Полит74.