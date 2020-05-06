В Санкт-Петербурге появился «памятник самоизоляции»

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6 мая 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге установили новый арт-объект под ироничным названием «Самоизоляция 2020». Конструкция установлена у входа в Пискаревский парк и в ближайшее время будет демонтирована.

Сооружение представляет собой четыре метафорические стены, внутри которых заключены человек и кошка. Оба, очевидно, от режима самоизоляции, лезут на стену. Об авторе арт-объекта ничего не известно.

К сожалению, любоваться сооружением можно будет недолго, так как установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. "Конструкция незаконная. Будет демонтирована. Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место", – сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о введении в городе с 30 марта режима самоизоляции по месту проживания (пребывания) граждан.