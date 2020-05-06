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Российским компаниям предложили установить контроль за работающими на удаленке сотрудниками

, 13:23 [ «Аргументы Недели», ]

Российским компаниям предложили установить контроль за работающими на удаленке сотрудниками
фото: соцсети

Одна из крупнейших в России ИТ-компаний начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Компания предлагает клиентам и после окончания периода ограничений не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах и нанимать дешевую рабочую силу из регионов.

В качестве антикризисных мер предлагается установка программы, которая способна отслеживать события на компьютере сотрудника, контролировать его рабочий график и время, потраченное им на выполнение профильных операций. Кроме этого, возможно внедрение системы аналитики разговоров подчиненных, оценивающее по живым диалогам их общение с клиентами и соблюдение скриптов продаж. Мониторинг рабочего места одного сотрудника стоит от 3,5 тысяч рублей.

Часть предложенных мер направлена на сокращение затрат. Внедрение автоматизации процесса найма сотрудников может позволить сэкономить до 30% затрат по этой статье расходов.

Для тех, кто намерен поддержать бизнес после кризиса, предлагается внедрение сервиса по оптимизации и ускорению работы интернет-ресурсов, а также автоматизация первой линии входящей и исходящей поддержки в call-центрах с помощью искусственного интеллекта.

Отметим, что согласно опросу, проведенному в середине апреля аналитическим центром НАФИ, только 33% работодателей в период пандемии COVID-19 смогли перевести сотрудников на удаленную работу в связи с нерабочим периодом, остальные отправили их в неоплачиваемый отпуск или уволили.

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