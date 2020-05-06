Будущее сферы ЖКХ – за высокотехнологичными продуктами

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6 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Минстрой РФ выделяет цифровизацию ЖКХ в важнейшее направление развития отрасли, фото соцсети

Перспективы развития ЖКХ неразрывно связаны с цифровизацией отрасли. В какой стадии находится этот процесс, рассказывает генеральный директор АО ВЦ «Инкомус» Александр Кормилин.

– Александр Вилорович, в прошлый раз мы поговорили о ситуации в ЖКХ в условиях распространения коронавирусной инфекции в целом. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое информационно­расчётные центры, или сокращённо ИРЦ, чем они занимаются, какова их роль на рынке, что значит страшное словосочетание «билинг ЖКУ»? И самое главное, какая польза от ИРЦ пермякам?

– Как я уже говорил, видимая часть нашей работы – это счета-квитанции, которые получают пермяки, а также сервисы по сбору данных приборов учёта, приёму, обработке и распределению денежных средств по поставщикам услуг. Вот что применительно к ЖКХ называют страшным словом «билинг».

– В прошлый раз вы сказали, что это только вершина айсберга?

– Всё верно. Дело в том, что расчётные центры начали создаваться в советское время, когда сам расчёт был значительно проще. Сегодня многие ИРЦ от простого расчёта платы за ЖКУ прошли большой путь и сейчас являются владельцами высокотехнологичных IT­продуктов, способных не только рассчитывать плату за ЖКУ, но и обрабатывать огромные объёмы информации.

– А кто владеет информацией, тот владеет миром?

– Не совсем так. В современном мире слишком много информации, и мало просто владеть ею. Чтобы владеть миром, информация должна быть структурирована, приведена в образцовый порядок. В противном случае вы рискуете просто утонуть в информационном хаосе. В принципе, в этом и состоит важная часть нашей работы – привести большие объёмы данных в порядок и научить эти данные взаимодействовать друг с другом.

– И в чём здесь выгода для обычного потребителя ЖКУ?

– Первое, что приходит в голову, – это точный расчёт платы за ЖКУ и своевременное получение счетов-квитанций. Но это опять же на поверхности. На самом деле потребитель получает больший набор услуг за те же деньги, к примеру, уже сейчас вы можете проследить историю платежей, динамику показаний ИПУ и т.п. По ряду услуг вы можете отказаться от бумажной квитанции и получать квитанции в электронном виде. Но самое интересное впереди – например, сегодня создаются программные продукты, которые позволят потребителю анализировать свои расходы на ЖКУ и оптимизировать их, а не сидеть с калькулятором ночи напролёт и решать, что выгоднее, – повесить водонагреватель или продолжать платить за горячую воду.

– И кто создаёт все эти продукты?

– Мы и создаём. Я уже говорил, что у нас, к примеру, программный комплекс собственной разработки, который открывает широкие возможности для наращивания качества услуг. Та же история у большинства серьёзных расчётных центров.

– В условиях самоизоляции ваш программный комплекс позволил перейти на удалённый доступ или пришлось рисковать и ездить на работу?

– Да нет, мы без проблем перешли на удалённый доступ.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своей программе.

– Справедливости ради нужно сказать, что это не просто программа, а программный комплекс, впитавший в себя колоссальный опыт работы на рынке расчётов, то есть серьёзный IT­продукт, который развивается вместе с рынком ЖКУ и рассчитан на максимальное удобство для заказчиков. Все наши программные продукты создаются не только для решения текущих задач, а с учётом перспективы развития всей отрасли ЖКХ. К примеру, недавно мы обкатали два очень интересных для нас пилотных проекта по предоставлению доступа в нашу программу для небольших управляющих организаций. Скоро любой бухгалтер ТСЖ сможет купить доступ в профессиональную программу по расчёту платы за ЖКУ, а соответственно, и возможность профессиональной аналитики деятельности на поприще предоставления ЖКУ. Бонусом станут наши сервисы, такие как личный кабинет потребителя ЖКУ, мобильное приложение. Но самый интересный и перспективный проект, возможность реализации которого мы заложили в наш программный комплекс, – это создание Единого информационного пространства. Для таких регионов, как Пермь и Пермский край, это очень важный проект.

– В чём суть проекта?

– Суть в том, что сегодня на рынке ЖКУ одной из самых серьёзных проблем является информационная раздробленность. На рынке отдельно друг от друга существует множество баз данных, это базы данных ИРЦ, самостоятельно ведущих расчёты РСО, ТСЖ, УК. Соответственно, потребитель получает порою пять и более квитанций, что создаёт массу неудобств: для решения возникающих проблем нужно идти в пять и более мест, звонить по пяти и более телефонам, для оплаты услуг совершать пять и более платежей. И если ресурсоснабжающие и управляющие организации в силу специфики рынка имеют возможность получать корректные данные, то для органов власти всесторонний анализ отрасли с целью принятия грамотных управленческих решений крайне затруднён. Реализация проекта позволит распутать этот клубок проблем, создать сеть единых пунктов по приёму населения, единую диспетчерскую службу и другие важные службы и сервисы.

– Проблемы с «мусорной реформой» в ряде регионов России как-то связаны с информационной раздробленностью или нехваткой информации?

– Скажем так, недостоверная информация или недостаток информации явились одним из немаловажных факторов пробуксовки «мусорной реформы» в некоторых регионах. Сделать расчёт – полдела, критическим фактором являются полнота и достоверность данных.

– Хорошо, вернёмся к концепции Единого информационного пространства. Кто выиграет от реализации проекта?

– Все участники рынка. Потребитель будет получать одну квитанцию (ЕПД), консультироваться в одном месте, звонить по одному телефонному номеру. РСО и УО получат новые сервисы, снимут с себя часть финансовой нагрузки, повысят собираемость и смогут более эффективно бороться с долгами. Органы власти в любой момент будут получать самую разнообразную и актуальную информацию, а значит, максимально эффективно управлять отраслью. И самое главное, не нужно будет ломать с таким трудом сложившийся рынок ЖКУ.

– Я правильно понял, что потребитель сможет все процессы от получения квитанций до оплаты услуг и контроля потребления совершать с помощью смартфона?

– Всё верно – смартфона, планшета, персонального компьютера.

– А те, кто живёт вне Интернета?

– Для них всё останется, как прежде, – бумажные квитанции, кассы по приёму платежей, походы в консультационные пункты.

– В прошлой нашей беседе вы назвали очень короткие сроки реализации проекта.

– Повторюсь, основная работа уже сделана. Два последних года все наши разработки велись с учётом приоритетов развития отрасли. Следует заметить, что Минстрой РФ выделяет цифровизацию ЖКХ в одно из важнейших направлений развития отрасли. И с этим сложно не согласиться, ведь централизованное хранение крупных баз данных, их структурирование и возможность всестороннего анализа открывает самые широкие перспективы развития отрасли, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на всех участников рынка, вывести на новый уровень качество управления всей сферы ЖКХ.