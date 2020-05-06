Чем занимаются евродепутаты в период ЧС

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат ЕП от Эстонии Яна Тоoм, фото соцсети

ЧС, самоизоляция – «скверная» штука. Человек практически ограничен в своих желаниях, работе, действиях. Психологи утверждают, что после выхода из ЧП, людям несомненно потребуется специализированная помощь. Стресс! И тут «равны» все! Даже, если ты евродепутат. Впрочем, ситуации бывают разные. Специально для «Аргументов Недели» интервью с депутатом ЕП от Эстонии Яной Тоoм.

Если честно, то я совершенно случайно узнала о том, чем занимается евродепутат от Эстонии… Г-жа Тоoм помогает пенсионерам. И не просто для «галочки», а оказывает реальную помощь.

-Г-жа Тоoм, это правда, что вы в период ЧС «нашли» еще одну работу – быть волонтером?

-Все значительно проще… Когда возникла вся эта ситуацию, то и появились люди в «зоне риска». Старики. Им сложнее, чем остальным. Я евродепутат и получаю далеко немаленькую зарплату. Вот и решила, что нужно помочь. Тогда еще (в начале ЧС) фондов не было, но старики были. Вот и обратилась в общество ветеранов. А как иначе можно узнать координаты людей? У нас защита данных. Вот так и стала помогать.

-Простите, но я услышала, что вы тратите очень приличную сумму на помощь…

-Если вам интересно, то половина депутатской зарплаты.

-И как вы организуете помощь?

-Мы делаем продуктовые наборы. Сразу скажу, что хорошие. Чтобы реально люди смогли прожить две недели и не выходили из дома. Конечно, они могут выходить для себя, но не специально за продуктами. Делали такие «наборы». Сперва мне помогал один человек. В первое время мы развозили продукты три дня. Да… А уже потом к нам подтянулись и другие. Сейчас нас восемь человек. И наши старички чувствуют себя вполне хорошо. Был такой смешной случай: приехали к одному старичку, а он дверь не открывает. Заглядываем в окно… А там ноги торчат. Мы перепугались. Вызвали пожарных, скорую, полицию. Вошли. А наш дедушка лежит на диване в наушниках! Слушает музыку. Вот и такие случаи бывают.

-Не могу не спросить вас о том, как вы будете отмечать 9 мая. Фронтовые «сто грамм» будут у вас?

-Конечно, буду отмечать. В этом году сложно куда-то пойти… Буду дома. Насчет фронтовых «сто грамм». Я считаю, что если ты не нюхал пороха, то нечего «прикрываться» фронтовыми. Это не совсем правильно. Для меня. Есть другие способы, чтобы поздравить ветеранов и отметить 9 мая.

-Благодарю.