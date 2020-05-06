В Челябинской области может быть создан информационный портал для родителей

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6 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С его появлением семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет легче обратиться за помощью.

О планах по созданию единого информационного портала для южноуральских семей рассказала Оксана Кирюшина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты региона по социальной политике и вопросам здравоохранения, президент АНО «Союз родителей», изданию «Южноуральская панорама».

По ее словам, южноуральским родителям не хватает единого информационного пространства.

«Все разбросано по кусочкам, родителям в буквальном смысле приходится собирать по крупицам, какую меру поддержки могут получить, к кому можно обратиться за психологической или юридической поддержкой, и, насколько знаю, потом чаще отчаиваются и отмахиваются» — сказала она. — В планах — совместными усилиями создать единый информационный портал для южноуральских семей с горячей линией, куда смогут обращаться за поддержкой, а также где будут систематизированы региональные и федеральные меры поддержки для всех категорий семей и горячие новости бюджетных и некоммерческих структур».

Оксана Кирюшина считает, что большую роль в становлении семейной политики сыграют поправки в Конституцию. Они позволят усилить роль власти на местах, это значит, что будет легче организовать взаимодействие различных структур, государственных и общественных. Так, в Челябинской области в этом направлении работает почти 50 общественных организаций. В период пандемии их сотрудники объединили усилия для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.