Новые футбольные поля по современным технологиям строят в Сочи

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6 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Больше юных спортсменов смогут заниматься футболом в Сочи. На курорте идет активное строительство новых футбольных полей для детских тренировок. Сегодня в распоряжении спортивной школы №10 уже есть восемь стадионов в разных районах города – Красной Поляне, Лазаревском, Краево-Армянском и Адлерском.

- В рамках федеральной программы по софинансированию с краем и муниципалитетом, мы получили стадион в Красной Поляне. Два натуральных поля – это наследие ФИФА, еще три построено с искусственным покрытием. Идет строительство еще трех полей в Адлерском районе Сочи. К концу 2021 года запланировано строительство крытого манежа. Таким образом у нас будет 10 полей и крытый манеж, - рассказал директор сочинской спортивной школы №10 Олег Акулов.

При строительстве полей для юных футболистов применяются самые современные технологии. Для их создания пришлось осушить несколько гектаров болотистой почвы, была создана специальная система дренажа. Появилась на полях и особая система сбора дождевой воды, которая фильтруется и используется для полива. Сегодня в спортивной школе № 10 уже занимаются 3000 юных футболистов, в первенстве Сочи по детскому футболу участвуют 150 команд в восьми возрастных диапазонах. Каждый год число желающих попасть в секции увеличивается на 300 мальчишек. Благодаря появлению новых полей число юных сочинских Роналду может вырасти до шести тысяч.