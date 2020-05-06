На Кубани приставы опечатали ОАО

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6 мая 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Опечатанный ОАО "Краснодарский ЗИП"

В отделе судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара УФССП по Краснодарскому краю поступил исполнительный документ «немедленного исполнения», выданный Первомайским районным судом г. Краснодара. Предмет исполнения - административное приостановление деятельности сроком на 90 суток в отношении должника ОАО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП".

На основании вышеуказанного исполнительного документа судебным приставом-исполнителем в тот же день было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого был проведен весь комплекс мер, направленных на удовлетворение требований суда.

В итоге, деятельность организации, не соблюдавшей нормы пожарной безопасности, приостановлена. Все помещения акционерного общества опечатаны, директор организации предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ.