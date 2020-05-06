Более 18 млн рублей получили школы искусств и колледж в Краснодаре

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Проект «Культура малой Родины» продолжает оказывать финансовую помощь учреждениям культуры на обновление материально-технической базы в Краснодарском крае. В 2020 году в партпроекте впервые приняли участие школы искусств и колледжи. В этот раз в него попали краснодарские школы №10 и №12, а также музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова. В целом на закупку новых инструментов, оборудования, учебной литературу учреждения получили более 18 млн 600 тысяч рублей.

Так, в школе№10 закупили музыкальные инструменты, новое звуковое оборудование и комплектующие механизмы. Школа искусств №12 направила средства на приобретение музыкальных инструментов, современного интерактивного комплекта и новой учебной литературы. На эти цели учреждениям направлено по 4 млн 348 тысяч рублей каждому.

«Сегодня большинство музыкальных школ нуждаются в обновлении музыкальных инструментов. Теперь дети будут обучаться и выступать с концертными программами на новых инструментах. Наибольшая часть средств направлена колледжу им. Н.А. Римского-Корсакова. 10 миллионов рублей учреждение затратит на музыкальные инструменты. В музыкальном колледже появятся концертные рояль и пианино. Будет усовершенствовано и звуковое оборудование, учебные материалы. Всего в проект вошло 26 учреждений Краснодарского края, как в крупных городах, так и в станицах Кубани, что немаловажно, поскольку долгое время музыкальные образовательные учреждения не могли себе позволить обновлять инструментарий, на это не хватало средств. На их переоснащение предусмотрено более 112 миллионов рублей», - прокомментировала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.