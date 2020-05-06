Активисты ОНФ вручили компьютеры многодетным семьям

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Активисты ОНФ вручают многодетным семьям технику для дистанционного обучения

Краснодарские активисты Народного фронта вручили многодетным семьям технику для дистанционного обучения.

Благодаря акции ОНФ «МногоДарю: компьютеры – детям» совместными усилиями экспертов Народного фронта и представителей Центра поддержки семьи и детства «Единство» необходимые компьютеры, планшеты и телефоны были вручены 50 семьям Краснодарского края.

После перехода школьников на дистанционное обучение, многодетные семьи региона столкнулись с нехваткой техники для выхода в Интернет. Силами неравнодушных граждан дети могут беспрепятственно продолжать обучающий процесс. В Краснодарском крае такую помощь получили семьи из Крымска, Новороссийска, Сочи и Краснодара.

«Дистанционное обучение – реальность нашего времени. Часть учеников получила школьные компьютеры от учебного учреждения, остальные остались в сложном положении, особенно семьи, в которых трое и более детей. Член регионального штаба ОНФ Николай Мирошниченко, сотрудники издания «Аргументы и факты» на Кубани и главный редактор портала «Ясно» Алексей Костылев первые откликнулись и безвозмездно предоставили необходимую технику», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.

Кроме этого, в рамках проекта ОНФ уже сегодня ряд коммерческих структур предпринимают действия по закупке и передаче нуждающимся новой компьютерной техники.

«Хочу выразить слова благодарности в адрес наших друзей из фонда «Цифровая долина Сочи» и лично его руководителю, коллеге по региональному штабу ОНФ Антону Немкину за помощь сочинским школьникам. Фонд закупил современную компьютерную технику, которая была передана в четыре многодетные семьи учеников гимназии № 6», – оценил работу сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Звягин.

Также координатор акции ОНФ «МногоДарю: компьютеры – детям» в Краснодарском крае, руководитель Центра поддержки семьи и детства «Единство» Ольга Беседина отметила, что нуждающихся семей еще остается достаточно много, каждый день появляются новые заявки.

«Очень хочется, чтобы больше людей подключились к акции и пожертвовали рабочую старую технику», - сказала Беседина.

К призыву оказать содействие и помощь детям подключились и предприниматели региона.

«Мы надеемся, что наши коллеги из крупных организаций тоже придут на помощь тем, кто в этом нуждается. Безразличие во время эпидемии тоже убивает, об этом стоит друг другу иногда напоминать», - добавил член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае, глава «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин.