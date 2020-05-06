Алексей Текслер подписал распоряжение о масочном режиме

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6 мая 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Согласно распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, южноуральцам с 6 по 11 мая рекомендовано носить медицинские маски в местах скопления людей. С 12 мая использование медицинских средств защиты (масок и респираторов) станет обязательным.

Пока же власти рекомендуют носить маски в местах общего пользования — магазинах, банках, медицинских учреждениях, парикмахерских, в транспорте. Органам местного самоуправления необходимо обеспечить мониторинг наличия масок в аптеках, на всех предприятиях, продолжающих работу.

Напомним, 4 мая на базе Областного аптечного склада была запущена линия по производству медицинских масок. Здесь будут выпускать до 5 миллионов медицинских масок ежемесячно, пока идут пусконаладочные работы — до 100 тысяч масок в день. Алексей Текслер отметил, что новое производство поможет наполнить аптеки средствами защиты по доступным ценам.

Отметим, что, по данным на 6 мая, в Челябинской области зафиксировано 27 новых случаев коронавируса. 716 человек проходят лечение, 124 человека выздоровели, за время пандемии умерло 8 человек.