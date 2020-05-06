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В московской квартире обнаружили «агрессивную» змею

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

В московской квартире обнаружили «агрессивную» змею
фото: pixabay.com

Департамент ГОЧСиПБ Москвы сообщил, что спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру на юго-западе Москвы. Отмечается, что она вела себя агрессивно, поэтому жильцы вызвали специалистов.

«Пятого мая в одной из московских квартир на улице Введенского хозяевами была обнаружена змея … самостоятельно отловить змею было невозможно», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда с помощью специального оборудования поймали рептилию и вынесли из помещения. Кроме того, змее не было нанесено какого-либо вреда, сейчас ее передали в департамент природопользования.

Ранее жители Москвы обнаружили в сантехническом шкафу своего дома енота-полоскуна.

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