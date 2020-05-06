Жителям Челябинской области доставят продуктовые наборы от благотворителей

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6 мая 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Акция "Щедрый вторник сейчас". Фото пресс-службы РМК

Малоимущие жители Челябинской области получат еще одну партию продуктовых наборов от благотворительного фонда РМК. На эти цели направлено 20 миллионов рублей, которые будут распределены между южноуральцами и жителями Свердловской области.

Благотворительный фонд принял участие в благотворительной акции «Щедрый вторник сейчас», которая прошла по всему миру вчера, 5 мая. Акция призвана объединить обычных людей, некоммерческие организации, местные сообщества, государственные и муниципальные учреждения, частные компании.

Общий объем пожертвований Благотворительного фонда РМК в рамках акции «Щедрый вторник сейчас» составит 23,7 миллиона рублей. Самым крупным пожертвованием станет перевод 20 миллионов рублей в Фонд святой Екатерины для финансирования гуманитарной кампании по оказанию помощи жителям Челябинской и Свердловской областей, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Средства Благотворительного фонда РМК пойдут на формирование продуктовых наборов, которые в течение мая волонтеры будут доставлять нуждающимся гражданам. Еженедельно в Свердловской и Челябинской областях выдается около трех тысяч продуктовых наборов.

Напомним, Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной. В акции «Щедрый вторник сейчас» фонд принимает участие с 2017 года.