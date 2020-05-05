В Краснодарском крае фермеры ежедневно реализуют порядка 70 тонн овощей

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5 мая 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека рассказал какая помощь оказывается в сбыте фермерской продукции в период карантинных ограничений.

– На Кубани активно идет уборка раннеспелых овощей и ягод. В хозяйствах сейчас достаточное количество работников и техники. В случае необходимости минсельхоз и районные управления сельского хозяйства выдают агропредприятиям спецпропуски для сотрудников, – заявил глава ведомства.

Федор Дерека заявил, что сейчас самым актуальным вопросом для аграриев, в особенности для малых форм хозяйствования остается вопрос реализации выращенной продукции.

– Некоторые производители перешли на онлайн торговлю, доставку продуктов на дом. Другие организовывают сбыт через сельхозкооперативы, напрямую в торговые сети, ярмарки или мелкорозничную сеть, – отметил министр.

Он подчеркнул, что ежедневно фермеры реализуют от 50 до 70 тонн овощей. Наибольший объем продукции сбывается через магазины шаговой доступности в районах края. А крупные партии овощей аграрии реализуют на ярмарках выходного дня.