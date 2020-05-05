Рентгенолог Коммунарки Элеонора Баланюк: «Коронавирус – это страшный зверь, с которым мы не сталкивались раньше»

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5 мая 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

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Рентгенолог Элеонора Баланюк – заведующая отделением лучевой диагностики в ГКБ №40 в городе Москва (Коммунарка). В интервью «Эху Москвы» она рассказала, почему даже специалисты высочайшего уровня не могут полностью справиться с коронавирусом.

В интервью врач развенчала миф о том, что рентген не показывает коронавирус: «Мы поняли, что в какой-то момент часть пациентов ушла в бессимптомные, потому что им делали рентген. На тех этапах, когда они появлялись, они были в самом начале пути своего заболевания. И поэтому, исходя из технической оснащенности нашего города, мы приняли решение, что КТ будет предпочтительнее. Но это не значит, что рентген не видит коронавирус...Все зависит от того, какой специалист перед вами. Некоторые минимальные изменения видят врачи-рентгенологи, которые сидят на рентгене. И при этом те, кто сидят на КТ, а там пропустить прям сложно, пропускают».

Баланюк отметила, что за время работы с вирусом, врачи не перестают удивляться его многообразию и считают его страшным зверем: «Зверь этот повреждает эпителий сосудов, повреждает те структуры, которые вызывают кровоизлияние в легких. Это мы и называем вирусной пневмонией. И, исходя из этих проявлений, мы пытаемся их лечить». Она отметила, что несмотря на то, что в Коммунрке работают специалисты высочайшего уровня, не во всех случаях они могут помочь, и часто для персонала это психологическая травма.

Большой проблемой остается уверенность многих в том, что коронавирус – это лишь заговор: «Вас просят сидеть дома для вашего блага – это не потому, что кто-то хочет вас чипировать. Это потому что хотят спасти вашу жизнь. Мне кажется, нужно проводить очень корретную психологическую работу в СМИ в том числе. Поскольку СМИ у нас очень разные, и каждый человек в этой ситуации выбирает именно то, которое ближе к его точке зрения. Он отрицал наличие коронавируса, и где-то в интернете он нашел, кто-то еще отрицает. Он получил поддержку своего некорректного мнения. И это плохо», – объяснила врач.



За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 10 102. В общей сложности к настоящему моменту на территории России выявлены 155 370 случаев заражения COVID-19. За сутки в стране скончались 95 пациентов, которым ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция".