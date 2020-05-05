Минздрав РФ не озвучивает официальную информацию о количестве медиков, погибших от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В появившемся в интернете две недели назад «Списке памяти», в который включили медработников, погибших во время пандемии COVID-19, уже более 100 фамилий. Одним же из самых секретных ведомств в период распространения коронавируса в России оказался Минздрав. Официальные данные о количестве погибших медиков министерство не предоставляет. Хочется верить, что это обстоятельство не будет связано в дальнейшем с выплатами, положенными семьям медицинских работников, умерших от COVID-19.



В Санкт-Петербурге напротив здания комитета по здравоохранению в конце апреля появилась народная стена памяти медикам, погибшим во время пандемии. Над некоторыми именами есть фотографии, над другими - изображения ангелов. В списке умерших есть и медики из других стран - мануальный терапевт Чжан Цзюньфэн, скончавшийся в Ростове-на-Дону, и зубной техник Жан-Луи Кавалли, работавший в Европейском медицинском центре.

«Это не про политику. Это про погибших медиков. Сюда в память о них можно принести цветы, можно просто заказать доставку цветов», - сообщила в фейсбуке организатор мемориала Ирина Маслова.

Нейрохирург Алексей Кащеев отметил, что в среде медицинских работников сильны традиции самоорганизации. Двух коллег из списка он знал лично.

«Важно подчеркнуть тот момент, что не все из этих людей работали с коронавирусом. Они просто продолжали работать в условиях коронавируса. Врачи, которые работают не в ковидной системе, но в этих условиях, подвергаются не меньшему, а зачастую и большему риску. Это мое личное мнение, но мне кажется, что государство должно рассмотреть какие-то выплаты их семьям, потому что это люди, которые, выражаясь по-военному, погибли при исполнении воинского долга», - сказал врач.

В ряде случаев власти сообщали о смерти медиков с COVID-19 и даже упоминали «Список памяти». Существует ли официальная информация о числе погибших работников медицины, пока не ясно. Минзрав продолжает молчать.