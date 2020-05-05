Не до ЕГЭ: как школьники готовятся к поступлению в вузы в период пандемии

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5 мая 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая Газета

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Будущие абитуриенты и их родители оказались в крайне сложном положении из-за неясности с проведением ЕГЭ. По поводу ОГЭ вопросов хоть и меньше, но и они важные. Чего ждать оказавшимся в ловушке вируса ученикам?

Школьники 1–8-х классов должны закончить учебу до 15–16 мая, у 10-х классов учебный год окончится 29–30 мая, в 9 и 11-х классах — 5 июня. С 8 июня начнется проведение ЕГЭ, пока в этом плане изменений не было. Отмена ОГЭ для девятиклассников пока обсуждается, но окончательное решение еще не принято, экзамены для них должны начаться с 1 июня по сокращенной программе (русский и математика) в сроки, определенные регионами. Отмена ОГЭ не так страшна: от экзамена мало что зависит. Он не влияет ни на поступление в 10-й класс, ни на поступление в колледжи (для них важен средний балл аттестата). А вот с ЕГЭ ситуация сложнее.

Министерство просвещения РФ не исключает изменения сроков начала ЕГЭ, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом во время онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Что касается расписания, на сегодняшний день начало ЕГЭ 8 июня и оно пока не изменено. Мы будем смотреть как будет развиваться ситуация, я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение. Я уверен, что если мы все будем соблюдать установленные правила, то мы быстрее выйдем из этой ситуации и никаких переносов сроков не будет. ОГЭ и ВПР не отменяются, но скорее всего будут проводиться у вас в школе по завершении учебного года», – сказал он.

3 апреля министр образования и науки Валерий Фальков подписал приказ № 547, предписывающий вузам провести приемную кампанию дистанционно. Это требование распространяется и на прием документов, и на дополнительные вступительные испытания в тех вузах и на тех специальностях, где они обычно проводятся. Так, СПбГУ объявил, что ДВИ пройдут «исключительно с применением дистанционных технологий». На сайте МГУ пока что никаких подробностей нет.

Но пока что у вузов есть время подумать, а вот творческие учебные заведения, которые начинают приемную кампанию раньше всех, оказались в западне. 13 апреля 20 преподавателей ВГИКа, ГИТИСа и Театрального института им. Щепкина, в числе которых немало всенародно любимых режиссеров и артистов театра и кино, обратились к Валерию Фалькову и министру культуры Ольге Любимовой с письмом о невозможности проводить творческие испытания на актерские и режиссерские специальности в режиме онлайн. 14 апреля Ольга Любимова обсудила ситуацию с ректорами творческих вузов, а 16 апреля обратилась к преподавателям, студентам, абитуриентам и родителям с письмом, в котором все-таки сообщила о проведении вступительной кампании «по большинству направлений» в режиме онлайн. Однако такого перечня до сих пор нет. Сейчас руководство и профессура театральных вузов надеются, что хотя бы в июле, хотя бы второй тур можно будет провести очно, а пока действуют по обстоятельствам. Выпускникам художественных вузов тоже нелегко. Как оценивать живопись или скульптуру онлайн?

Как оценить дистанционно способности танцоров, певцов и спортсменов, в вузах тоже не очень знают. Большинство извещает абитуриентов, что перемены будут, но расскажут о них потом. Академия имени Вагановой и Московский государственный институт культуры объявили, что ДВИ будут дистанционными. Некоторые творческие вузы вовсе не обновляли свои разделы «Абитуриентам» с прошлого года, а в новостях предпочитают писать о грядущем 75-летии Победы и достижениях своих сотрудников.

Пока что вопросов точно больше, чем ответов. И справляться с навалившимися проблемами многим ученикам, к сожалению, придётся самостоятельно.