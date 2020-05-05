Российские Telegram-каналы собрали больше 870 тысяч рублей на горячие обеды для врачей

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Акция «Telegram-Врачам» была запущена 1 мая в Telegram-канале «Медиатехнолог», который внес первоначальный взнос в 100 тыс. рублей и призвал присоединиться к ним другие каналы, а также обычных пользователей мессенджера. Общими усилиями с 1 по 5 мая организаторы смогли собрать больше 870 тыс. рублей.



На собранные деньги организаторы вместе с ресторанами-партнерами «Oxus» и «Варламов есть» доставляют в больницы горячее питание для медиков, стоящих на передовой во время пандемии COVID-19 и борющихся за жизнь россиян. Рестораны-партнеры готовят и доставляют еду в больницы Москвы и Московской области по себестоимости продуктов.



Организаторы заявляют, что география акции расширяется, и уже ведутся переговоры с ресторанами и службами доставки по всей России. Собрав миллион рублей, организаторы смогут накормить более 4000 врачей.