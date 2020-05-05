Российская спортсменка рассказала , что происходило в Италии во время вспышки эпидемии коронавируса ​

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5 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Екатерина Галкина, фото: соцсети

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина находится со своим мужем в Италии уже более полутора месяцев. Она рассказала о том, что происходит в этой стране и как местные жители переносят режим самоизоляции.

Италия одной из первых в Европе столкнулась с пандемией вируса нового типа и ввела строгие меры карантина. В стране в настоящее время зафиксировано более 210 тысяч случаев заболевания, при этом примерно 81,5 тысяча человек выздоровели, но общее количество жертв приближается к 30 тысячам.

Так случилось, что российская спортсменка оказалась в Риме, когда коронавирус в Италии уже получил свое распространение.

«Все началось еще в аэропорту, где был очень жесткий контроль. Полицейские и охрана кричали на людей, чтобы они не приближались друг к другу ближе двух метров. Очередь на паспортный контроль, в которой все обычно друг на друге стоят, теперь прилично растянулась. Передвигаться на личном транспорте уже было рискованно, можно налететь на штраф. И когда мы ехали на такси через Рим, зрелище было максимально странным: один из самых востребованных туристами городов был просто пуст. Пустые улицы, людей вообще нет. Только изредка кто-то в маске идет в магазин или с собакой. От такого вида мне стало не по себе», - делится впечатлениями россиянка.

Екатерина рассказывает, что с момента прилета в Рим на улицу они с мужем почти не выходят:

«Собаки, к сожалению, у нас нет, поэтому мы никак не можем под этим предлогом попасть в ближайший парк. А без какой-то крайней необходимости выходить из дома нельзя. Мы стараемся не искушать судьбу и соблюдаем все требования властей. Ждем, когда постепенно будут снимать ограничения».

Россиянка отмечает, что пение и танцы на балконах жилых домов в Риме - обычное дело, но сама она в этом не участвует. К нарушителям же самоизоляции в Италии применяют самые серьезные меры.

«У наших родственников буквально неделю назад соседи устроили вечеринку на балконе — компания из четырех-пяти человек. И вот бабушка из дома напротив позвонила в полицию и сдала их за нарушение режима самоизоляции. Для меня это немного неприятно, не думаю, что эти ребята так уж кому-то помешали, особенно в дневное время», - делится впечатлениями российская спортсменка.

Екатерина Галкина сообщает, что с начала мая в стране начинается ослабление карантинных мер и делается это для того, чтобы перезапустить экономику:

«Не только здесь, но и во всем мире многие люди потеряли работу, те, кто занимался малым или средним бизнесом, сейчас в непростой ситуации. Государство старается помогать, но и оно не может просто раздать всем много денег. Поэтому нужно попытаться хотя бы какие-то отрасли перезапустить. Конечно, здесь нужно быть аккуратными, чтобы не спровоцировать вторую волну заражения».