Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Эпидемия коронавируса в России, фото соцсети

Домашнее насилие в России – актуальная и до сих пор нерешенная проблема. Эпидемия коронавируса только ухудшила положение вещей: сегодня количество пострадавших возросло более, чем в два раза.

Проблема домашнего насилия в России до сих пор остаётся нерешённой. Ежедневно сотни женщин (и не только) подвергаются нападкам со стороны своих близких. Как того и стоило ожидать, режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавируса, только усугубил положение. По разным оценкам количество жертв домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза. Учитывая, что в нашей стране статистика преступлений, совершённых в кругу семьи, и без того была катастрофически ужасающей, сейчас трудно представить, насколько сильно возросло количество пострадавших.

В то время как агрессоры, совершающие такого рода преступления, должны нести уголовную ответственность, государство должно нести ответственность за жизни своих граждан. Однако, к сожалению, в большинстве случаев дождаться помощи от представителей правоохранительных органов бывает достаточно трудно. И трудно даже не столько потому, что на вызов по телефону могут ответить нечто вроде «вот начнут убивать – вызывайте», а потому, что действующий закон излишне мягок. Мягок настолько, что даже побои уже не считаются серьезным преступлением, из-за которого можно действительно наказать агрессора. А сегодня ситуация развивается только в худшую сторону.

Эпидемия коронавируса

Изначально о том, что эпидемия COVID-19 скажется на статистике домашнего насилия, заявляла ещё в конце марта докладчик ООН Дубравка Симонович. Она призывала государства принимать соответсвующие меры по поддержке пострадавших:

«Весьма вероятно, что уровень распространения насилия в семье лишь увеличится, как это уже сообщалось в первых заявлениях полиции и служб горячих линий. Для многих женщин и детей их дом может стать местом страха и насилия. Эта ситуация значительно ухудшится в случае режима изоляции, ограничительных мер, наложенных во время эпидемии COVID-19»

Докладчик ООН Дубравка Симонович, фото соцсети

Действительно, ситуация такова, что в случае нападения жертве будет фактически некуда скрыться. Осложняет все и тот факт, что длительное нахождение с потенциальным агрессором может спровоцировать его на совершение преступления. Однако власти сейчас не сильно обеспокоены этой проблемой. Все силы государства сосредоточены на лечении и профилактике болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, а дискуссия вокруг закона о домашнем насилии длится уже достаточно долго. Несмотря на то, что решение этого вопроса сегодня как никогда необходимо гражданам, представители государственной власти не в состоянии закрыть этот вопрос. Во-первых, потому, что на обсуждение проблемы было потрачено много времени, и найти выход из ситуации в одночасье практически невозможно. Во-вторых, на обеспечение безопасности жертв домашнего насилия сейчас недостаточно ресурсов.

Режим самоизоляции обозначил ряд проблем, которые поставили женщин и детей, находящихся под угрозой, в ужасное положение. В первую очередь необходимо сказать о том, что сообщить о преступлении из дома по телефону они не могут, так как находятся под контролем преступника. Более того, прямой контакт с кризисными центрами и полицией в настоящий момент сильно ограничен. Это приводит к тому, что статистические данные, которыми сегодня располагают уполномоченные лица, могут быть сильно занижены.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, globallookpress.com, © Federation Council of Russia

Так, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сослалась на данные, которыми располагают некоммерческие организации, поддерживающие жертв домашнего насилия. По этой информации за прошедший месяц количество сообщений о насилии увеличилось более чем в два раза: с 6 тысяч выросло до 13 тысяч.

Проблема требует решения, а оно в условиях эпидемии может стоить действительно очень дорого. Во-первых, для того, чтобы огранивать доступ агрессоров к пострадавшим необходимо обустраивать центры временного содержания. Это значит, что необходимо выделять ресурсы не только на содержание переполненных больниц, но и на эти центры. А доступ ко многим местам-убежищам ограничен. Во-вторых, необходимо создавать новый способ удаленной коммуникации между представителями правоохранительных органов и пострадавшими.

Татьяна Москалькова заявила, что жертв домашнего насилия необходимо освободить от необходимости получения пропусков на передвижение. Также она поделилась жалобами пострадавших:

«Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами».

Повлияет ли как-то заявление омбудсмена на сложившуюся ситуацию, пока сказать достаточно трудно. Ранее ряд некоммерческих организаций уже обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой решить этот вопрос, однако никаких существенных изменений не последовало. Более того, ещё полмесяца назад Валентина Матвиенко отрицала всплеск насилия в России, несмотря на данные кризисных центров. Что же касается работы над законом о профилактике семейно-бытового насилия, то власти её заморозили. И заморозили, вероятнее всего, до того момента, пока эпидемия не закончится или, как минимум, не пойдёт на спад.