Мудрые зубы. Зачем они нужны и когда удалять

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

У кого и почему появляются мудрые зубы, а также зачем их удалять рассказал врач-стоматолог и хирург-ортопед клиники «Dentalopera» Рамиль ИСКЕНДЕРОВ.

Зубы мудрости прорезаются в полости рта в возрасте 18-25 лет. Иногда могут не прорезаться, оставаясь ретинированными. В настоящий момент наиболее распространена теория, согласно которой зубы мудрости являются рудиментом вследствие изменения рациона пищи. У 15% населения они вовсе отсутствуют.

Самый часто возникающий вопрос: что же делать с этими зубами? Удалять или сохранять?

«Удалять зубы мудрости рекомендуется в следующих случаях, – считает Искендеров. – Когда имеют место часто рецидивирующие перикорониты (воспаление мягких тканей окружающих прорезывающийся зуб). Вследствие нехватки места рост зуба мудрости провоцирует смещение всех зубов в зубном ряду. Прорезывание зубов мудрости в щёчную сторону травмирует слизистую оболочку щеки. Прорезывание зубов мудрости с наклоном в сторону стоящего рядом зуба. Из-за этого в образовавшуюся щель между вторым и третьим моляром попадает пища. Ввиду невозможности адекватной гигиенической обработки данного участка возможен кариес соседнего зуба. Однако нужно отметить, что зуб мудрости все же принимает на себя жевательную нагрузку, разгружая другие зубы».

Есть и ряд случаев, когда зуб мудрости удалять не нужно:

зуб прорезывается без осложнений и сразу занимает в зубном ряду правильное положение.

зуб мудрости не мешает устанавливать стоматологические конструкции

у зуба мудрости есть правильно прорезавшийся зуб-антагонист.

Если восьмые зубы никак не беспокоят пациента, не травмируют щеку, не влияют на прикус и состояние окружающих зубов — трогать их не стоит вовсе. Если обнаружен кариес или его осложнения и имеется адекватный доступ, то зубы мудрости можно и нужно лечить.