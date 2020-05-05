В России готовят базу для управления людьми искусственным интеллектом

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5 мая 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С 1 июля 2020 года в Москве вводится эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта. Законопроект № 896438-7 предусматривает создание реестра добровольных участников эксперимента — юрлиц или ИП, которые при осуществлении своей деятельности обязаны сообщать своим контрагентам об участии в нем.

Как сообщает управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU» Калой Ахильгов, законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О персональных данных».

«Теперь любые компании, в которые мы обращаемся каждый день - такси, доставка еды, частные клиники, интернет-магазины – все без исключения компании, которые станут участниками этого эксперимента, будут предоставлять информацию о нас с вами не только своим контрагентам, но и государству, которое будет использовать эти данные «в целях повышения эффективного государственного и муниципального управления», - поясняет адвокат Калой Ахильгов, напоминая, что идеологом развития технологий искусственного интеллекта в России является президент Сбербанка Герман Греф.

Известно, что Греф также является инициатором создания альянса Сбербанка, Яндекса, Mail.ru, Газпрома, МТС и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для развития технологий искусственного интеллекта в нашей стране.

Как отмечает эксперт, цифровая идентификация личности позволяет собирать любую информацию о человеке, которая в будущем может повлиять на его поведение. Например, наши действия в соцсетях, платежи, передвижения, телефонные звонки, почтовые переписки – все, что является цифровым суверенитетом личности.

«Покушаясь на наш цифровой суверенитет личности, искусственный интеллект может влиять не только на нашу цифровую жизнь, но и на жизнь в реальности», - отмечает Ахильгов, добавив, что «использование таких технологий в госуправлении подрывает идею управления людей людьми на основе демократических процедур и принципов».

По мнению адвоката, над создателями, производителями, арендаторами и пользователями технологий искусственного интеллекта необходимо установить правовой контроль.