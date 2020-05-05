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Продукты, которые вредят зубам

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Продукты, которые вредят зубам
фото: соцсети

Врач-стоматолог и хирург-ортопед клиники «Dentalopera» Рамиль ИСКЕНДЕРОВ рассказал, какие продукты наиболее вредны для зубов и почему.

Наиболее вредными продуктами для здоровья зубов являются те, что содержат большое количество простых углеводов (конфеты, торты, пирожные, леденцы, дрожжевые мучные изделия и др.) По словам Искендерова, сахар, находящийся в их составе, накапливается на зубной эмали и способствует активному размножению болезнетворных бактерий, вызывающих кариес.

Газированные сладкие напитки тоже относятся к числу одних из самых вредных продуктов. В их составе помимо сахаров, содержатся кислоты, которые разрушают защитную плёнку эмали (пелликулу).

Так же негативное воздействие на зуб оказывает твёрдая высушенная пища (чипсы, сухарики), вследствие их пережёвывания на зубах образуются мелкие трещины и сколы.

Если говорить об изменении цвета, то к продуктам, способствующим потемнению зубов, в первую очередь следует отнести чай, кофе, красное вино.

АОл

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