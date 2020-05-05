Глава Крыма Аксенов предложил создать группы дружинников из депутатов и казаков

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Казаки патрулируют улицы в Крыму, фото соцсети

Идею создать группировку из дружинников - депутатов и казаков - высказал сегодня на заседании штаба Сергей АКСЕНОВ.

По мнению главы Крыма, количество патрулей на улицах крымских городов необходимо увеличивать. «Наличие людей в форме на улице дисциплинирует», - уверен АКСЕНОВ.

То есть, если сейчас патруль состоит из двоих-троих сотрудников полиции или Росгвардии, то предполагается, что будет: «сотрудник полиции + два дружинника» и «росгвардеец + два дружинника».

В роли дружинников АКСЕНОВ видит депутатов и казаков. «Как раньше», - уточнил глава Крыма, но не разъяснил, будут ли как раньше у них повязки с надписью «народная дружина» и отгулы за патрулирование.