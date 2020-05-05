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Как исследования вирусологов могут превратиться в реальную пандемию

, 16:16 [ «Аргументы Недели», ]

Как исследования вирусологов могут превратиться в реальную пандемию
фото: соцсети

Ученые всего мира не прекращают проводить эксперименты по повышению уровня опасности различных вирусов. Утечки вирусов из гражданских лабораторий, похоже, ранее уже случались. Предполагается, что однажды за пределы лаборатории в США распространилась сибирская язва. 

Эксперты отмечают, что в Ухани исследования были посвящены усилению патогенных свойств коронавирусов. Они проводились в рамках официальной программы PREDICT.

По некоторой информации, в Китае есть что-то вроде инструкции, когда в случае произошедшего заражения, вирусолога сжигают заживо внутри лаборатории. Китайские военные якобы считают логичным принести в жертву жизнь одного нерадивого ученого ради предотвращения пандемии, подобной сегодняшней. Доказательств этой информации пока что не имеется.

«Главный аргумент против «уханьской теории заговора» заключается в том, что ну совершенно не похоже, что вирус мог быть сконструирован искусственно с помощью методов генной инженерии. Это, правда, похоже на бред. Зато практически невозможно отличить, возник ли вирус в естественной среде, или родился в лаборатории, где животные одних видов чихали и кашляли на других в ходе «научного» эксперимента», - отмечает советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

По мнению ученого, свойства COVID-19 идеально подходят для того, чтобы без всякого злого умысла «сбежать» из лаборатории. Он отлично передается от человека к человеку, хорошо выживает на различных поверхностях и имеет длительный инкубационный период. Инфекция может протекать практически бессимптомно, а пациент при этом заразен.

Эксперт считает, что возможным сценарием «утечки» вируса из лаборатории могло быть случайное заражение ученого при повреждении или неловком обращении со средствами индивидуальной защиты.

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