В Татарстане постепенное снятие ограничительных мер начнется только после отмашки правительства РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tatar-inform.ru

Фото: сайт Госдума РФ

В Татарстане готов проект плана по постепенному снятию ограничительных мер. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, проект плана по снятию ограничительных мер в Республике Татарстан «на сегодня имеется, но в республике ждут. определенных рекомендаций от правительства Российской Федерации».

Патяшина также отметила, что темп прироста новых ежедневных случаев за последние пять дней составляет 7-8%, а такая статистика не позволяет снять ограничительные мероприятия «в какой-либо степени».

Главный санитарный врач Татарстана подчеркнула, что если темп прироста будет не более 4–6% в течение недели – это «уже позволит отпустить какие-либо сферы деятельности». Патяшина считает, что это могут быть услуги, непродовольственные магазины, парки и скверы.

Она также отметила, что решение о снятии самоизоляции в Татарстане примут в зависимости от количества заболевших с 10 по 12 мая.

Ранее в Татарстане утвердили список болезней, при которых требуется строгая самоизоляция.