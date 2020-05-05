ГИБДД Челябинска ограничила въезд в город 800 водителям

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5 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, въезд был ограничен в связи с тем, что у водителей не было регистрации в областном центре.

В майские праздники южноуральская полиция особенно активно проверяет, как граждане соблюдают режим самоизоляции. В разных районах Челябинска полицейские проводят операцию «Тоннель», на въездах в город установлены дополнительные посты ГАИ. За последние сутки сотрудниками полиции проверено свыше двух тысяч граждан. Напомним, южноуральцы, которые нарушают выписанные им предписания Роспотренадзора о 14-дневном карантине, будут оштрафованы. Также в Челябинске работает 16 передвижных пунктов полиции, аналогичные мероприятия проводятся по всей области.

По данным на 5 апреля на Южном Урале зафиксировано 44 новых случая коронавируса, 702 человека проходят лечение, 111 пациентов выздоровели.