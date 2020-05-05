Создатели фильма Абгрейд не подозревали, насколько точно ими будет описано будущее

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5 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фрагмент из фильма «Абгрейд» (Upgrade) 2018 года

Картинка иногда лучше многих слов и назиданий позволяет понять, что из себя представляет то, что невозможно увидеть.

Это фрагмент из фильма «Абгрейд» (Upgrade) 2018 года. Создатели даже не подозревали, насколько точно будет ими описано недалекое будущее.