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Создатели фильма Абгрейд не подозревали, насколько точно ими будет описано будущее
5 мая 2020, 14:41
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: Аргументы недели-Крым
Картинка иногда лучше многих слов и назиданий позволяет понять, что из себя представляет то, что невозможно увидеть.
Это фрагмент из фильма «Абгрейд» (Upgrade) 2018 года. Создатели даже не подозревали, насколько точно будет ими описано недалекое будущее.
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ГБ