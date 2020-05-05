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Создатели фильма Абгрейд не подозревали, насколько точно ими будет описано будущее

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Создатели фильма Абгрейд не подозревали, насколько точно ими будет описано будущее
Фрагмент из фильма «Абгрейд» (Upgrade) 2018 года

Картинка иногда лучше многих слов и назиданий позволяет понять, что из себя представляет то, что невозможно увидеть.

Это фрагмент из фильма «Абгрейд» (Upgrade) 2018 года. Создатели даже не подозревали, насколько точно будет ими описано недалекое будущее.

ГБ
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