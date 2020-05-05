Пострадавшему при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе не дают гражданство РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Сторонник «антимайдана» Юрий Диденко, выживший при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, не может вместе с семьей оформить гражданство РФ. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

2 мая 2014 года Юрий (бывший военный, служивший в Северной группе войск СССР) вместе с приемным сыном и другом стали участниками событий в Одессе. Ему удалось спастись из горящего Дома профсоюзов, при этом он получил тяжелые ожоги и перелом руки. Друг Юрия сгорел заживо, сын не пострадал.

«После этих событий семья Диденко решила бежать в Россию, оставаться на Украине стало для них опасно.

В России получили временное убежище. И вот уже несколько лет пытаются получить гражданство или хотя бы разрешение на временное проживание. Но для этого нужна справка о доходах, а ее у семьи нет, потому что нет права работать официально. Получается замкнутый круг», - сообщает Маргарита Симоньян, отмечая, что если членам семьи до конца года не удастся легализоваться в России, им придется вернуться в Одессу, а для них это по-прежнему опасно.

По словам главреда RT, на отправленный запрос откликнулись в МВД РФ. Там в ситуации обещали разобраться.