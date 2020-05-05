О новых штрафах для владельцев автомашин рассказал эксперт

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5 мая 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

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Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев. Их перечисли автомобильный эксперт Егор Васильев: за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду.

В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за разбрасывание мусора и автохлама. Эксперт объяснил, что под автохламом понимаются "машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость".

При этом штраф составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей — для юридических. Штраф за парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах будет таким же.

По словам Васильева, вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тысяч.

За нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра тоже могут оштрафовать. Формулировка обоснования этого нарушения подразумевает, что под действие штрафа могут попадать и владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать.

По мнению Васильева, самая неопределенная категория нарушений — опасное вождение. Нарушителям грозит штраф в 5 тыс рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему весьма расплывчаты.