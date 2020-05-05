Популярность теории цифрового рабства - последствия карантина или обострения? Депутат Госдумы назвал вышки 5G иностранным оружием

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Конспирология и теории заговоров в России тема излюбленная, а во времена катаклизмов фантазия и вовсе обостряется. Вот и гуляют по Сети многочисленные истерические проповеди о вреде прогресса, всеобщем чипировании и опасности нововведений, например вышек 5G-связи.

Масло в огонь подливают люди вполне уважаемые – Никита Михалков решил хайпануть на популярной теме и рассказывает в своей программе, что эпидемия – это всего лишь ширма от злодеяний, а попытка спасти людей от коронавируса, наоборот предлог, чтобы нанести людям ещё больший вред – чипировать их. Если включить логику, то очевидно, что никто из переболевших, никаких вживленных устройств не приобрели, не светятся и не превратились в зеленых человечков. А сами-по себе вышки – лишь устройства связи.

Но враг народу нужен и им стала все та же заграница. И знамя мракобесия подхватили уже депутаты. Сначала парламентарий Мосгордумы от КПРФ Екатарина Енгалычева написала, что передачу о цифровом рабстве и истинных целях пятой колонны должен посмотреть каждый. «Только будучи предупрежден, ты воорружен. Наша всеобщая задача не допустить всех этих цифровизаций, чипизаций от врагов нашей страны, нашего народа. Истинные враги – та самая пресловутая пятая колонна», - разразилась она гневной проповедью в своем аккаунте.

В ряд борцов с прогрессом встал и член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, который то ли всерьез верит, что вышки сотовой связи могут быть использованы против жителей России. То ли хайпит по-черному. «По поводу 5G: всегда любое устройство связи использовалось как оружие. Почему сегодняшние средства связи не будут использоваться как оружие? Будут обязательно. Военное назначение у 5G есть. Это история под названием война, только оружие меняется. Надо волноваться». Фёдоров уверен, что коронавирус - тоже часть войны против РФ. По его мнению, вслед за этим стоит ожидать предложений массового введения чипов людям. «Это вещи, которые обязательно будут, и их будут продвигать. Международному сообществу это надо. Была же работорговля. Обязательно эти вещи будут повторяться только в современных технологиях», - цитирует народного избранника издание «Подъем».

«А почему никого не напрягают спутники, следящие за нами смартфоны, агрегаторы, собирающие данные про каждого, вышедшего в сеть? Все же привыкли уже к этому», «Что это? Карантин так влияет на мозги или весеннее обострение?», - задают вопросы пользователи Сети.

«Сама по себе технология 5G - это всего лишь средство, транспортная сеть, которая позволяет собирать данные с различных датчиков, которая мало чем отличается от уже привычной 4G, разве что частотой и своей более высокой технологичностью. А вот как этими данными воспользуются власти - это уже второй вопрос. Самолеты когда-то тоже были частью военной машины и разрабатывались для вооружения, а теперь гражданская авиация намного более распространена, чем военная. Тоже самое и с атомной энергией - каждая новая технология палка с двумя концами», - Рассказала газете "Аргументы Недели" Филиппова Маргарита, руководитель IT-компаний, которая занимается вопросами цифровой безопасности.

Может быть дело в том, что люди не верят власти, не ждут от нее для себя ничего хорошего, вот и считают, что все нововведения принесут им только зло. Сейчас так усиленно говорят о цифровом рабстве, а разве у власти мало других инструментов, чтобы превратить нас в послушных рабов?