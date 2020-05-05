Нефтепроводчики подняли Знамя Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Ремонт сквера в Новосинеглазово.

Недавно возле здания Челябинского нефтепроводного управления была поднята копия Знамени Победы. Таким образом коллектив отдал дань памяти и уважения подвигу фронтовиков и тружеников тыла. Знамя – копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании Рейхстага, государственной реликвии России.

Ранеенефтепроводчики привели в порядок территорию Сквера памяти в поселке Новосинеглазово, приняв при этом все необходимые меры для защиты от коронавируса. Там появились удобные скамейки, были покрашены бордюры, стела и мемориал павшим воинам.В скором времени на средства «Транснефть – Урал» будет установлено новое ограждение Парка Победы в селе Травники.

Перед Днем Победы – особое внимание пенсионерам предприятия. Обычно их навещают, интересуются состоянием здоровья, оказывают помощь по хозяйству. Из-за угрозы распространения инфекции многие мероприятия пришлось отложить, однако к празднику ветеранам будут переданы подарки от предприятия.