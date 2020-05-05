«У нас нет вируса, мы не больны, и хотим, чтобы это все прекратилось», В Рязани изолировали село, перекопав по кругу дороги

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Рязанской области власти изолировали целое село, они посчитали его «заразным» и не нашли ничего лучшего, как перекопать по кругу все дороги, чтобы никто из жителей не смог из него уехать.

Сами сельчане утверждают, что среди них нет ни одного заболевшего, они строго соблюдают режим карантина, но жить-то как-то надо. А пока их изолировали они вынуждены с ждать подачки от властей – обещанные продукты привозят раз в два-три дня и народ выстраивается в очередь за хлебом.

Как сообщает канал "Mash", жители согласны на дезинфекцию, готовы сдать все тесты на коронавирус, лишь бы власть прекратила «этот балаган» по уничтожению фермеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mash/Мэш (@mash_breaking)10 Апр 2020 в 10:01 PDT

«С народом обращаются как со скотом, это точно не вирус, а порабощение без прав, как в старину было», «Власти добивают фермеров? Под шумок, прикрывшись самоизоляцией?», «Денег нет, но вы держитесь!!! Всю страну загнали в капкан!!!», - возмущаются пользователи Сети.