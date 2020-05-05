В каких регионах самый большой прирост числа заразившихся коронавируcом COVID за минувшие сутки

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5 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В России за минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным оперативного штаба на 5 мая, увеличилось на 10 102. Коронавирус подтвержден у пациентов в 83 российских регионах.

Большая часть новых зараженных выявлены в Москве - 5714 человек. В Подмосковье новых зараженных - 882 человека. В Санкт-Петербурге — 226 новых случаев COVID.

Нижегородская область - среди регионов с высоким количеством новых заражений — 174. Плюс 133 - Свердловская область. Плюс 128 - Дагестан. Высоким остается число новых заражений в Мурманской области — 127.

Меньше всего заразившихся COVID за сутки - в Калмыкии, на Алтае, в Сахалинской области и Чукотском автономном округе. В этох регионах по одному новому зараженному.

В общей сложности на утром 5 мая на территории России выявлены 155 370 случаев заражения COVID-19.