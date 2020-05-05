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«Все самое дешевое»: что говорят о бесплатных продуктовых наборах для льготников

, 11:20 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Новая Газета

«Все самое дешевое»: что говорят о бесплатных продуктовых наборах для льготников
Московский продуктовый набор. Фото из соцсетей

По всей стране семьям детей, имеющих право на льготные бесплатные обеды, выдают продуктовые наборы на время дистанционного обучения. Многие довольны – получается неплохая экономия, но большинство считают это просто издевкой. 

Категории льготников в каждом регионе свои. Обычно это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца. В каждом регионе льготников — десятки тысяч. Некоторые регионы выдают продукты на неделю, другие — на 12 дней.

Состоит такой набор традиционно из продуктов длительного хранения: макароны, крупа, мука, ультрапастеризованное молоко, рыбные консервы или тушенка, сгущенка, сухие завтраки, шоколад, сок. Где-то наборы развозят по домам, но чаще родителям приходится забирать тяжелые коробки самим. Для москвичей это очень накладно, так как пропуск можно получить только два раза в неделю и многие не хотят тратить его на поездку за продуктами в школу. Тем более, что нужно ещё решать вопрос с транспортом, ведь наборы очень тяжелые — 15–20 килограммов.

Отзывы на такие наборы разнятся. Есть хорошие:

«Мы уже все подъели — семья большая, все мужики. В целом это те же продукты, что мы и сами обычно покупаем. Так что да, польза есть, нам набор очень пригодился» (Анна, Москва).

«Хорошие продукты. Из сладкого — чокопай, несквик, немецкий шоколад. Хлопья приличной фирмы, безглютеновые» (Татьяна, Москва).

«У меня трое детей, но продукты получаем только на младшего сына. Мне они были очень нужны, поскольку уже больше месяца я без работы, живем все на зарплату мужа — сотрудника государственного музея. Других источников дохода нет. Актуальны любые продукты. В наборах они самые простые и недорогие, но это именно то, что мы используем ежедневно. В общем, я довольна. Конечно, хотелось бы больше молока и подсолнечное масло, но и то, что мы получили, крайне уместно!» (Татьяна, Санкт-Петербург).

Негатива тоже много: 

«Все самое дешевое. Макароны и рыбные консервы, на мой взгляд, вообще нельзя есть. Скорее всего, я это выброшу. Мука, гречка, рис были вполне уместны. Сок очень плохой. Странное впечатление от наборов. Огорчает, что ими поддержали плохих производителей» (Екатерина, Москва).

«Макароны в наборах серые, разваривающиеся и невкусные. Кукуруза — жесткая. Рис с гречкой — нормальные. Сок — химический на вкус. «Пионерская» сгущенка была отвратительная, комками» (Юлия К., Москва).

«Сгущенка, простенькие шоколадки и печенье пригодились. Но все остальное — самое-самое дешевое. Когда я поделилась с кем-то из знакомых идеей, что нам дают завалявшиеся продукты, то получила грозную отповедь, что в блокаду люди были рады и заплесневевшему хлебу. В общем, если готовиться к блокаде, то это чудесное подспорье. Тем семьям, кто реально голодает (и не в карантин, а и в обычное время) это поможет перекантоваться до следующей зарплаты. Но вообще больше разговоров, чем реальной помощи» (Екатерина, Ленинградская область).

С продуктовыми наборами было связано и несколько громких скандалов. На юге и юго-западе Москвы в банках «Скумбрии дальневосточной» обнаружились черви. Выяснилось, что консервы с червями достались как минимум шести московским школам. Департамент образования и науки принес извинения семьям и пообещал заменить консервы. Школы стали обзванивать льготников, предупреждать их, что консервы есть не следует и что в ближайшие дни можно будет получить другие консервы взамен.

Было и ещё несколько не таких громких скандалов. В карельском городе Питкяранта ученики школы № 2 получили на две недели по две сосиски, по пачке маргарина, по килограмму муки и сахара, а также по несколько картофелин. В результате этого скандала директор комбината школьного питания в Питкяранте была уволена. В Николаевске Волгоградской области в набор включили четыре яйца и четыре сосиски, молоко, десяток булочек и печенье россыпью. А в деревне Лозное Дубовского района — крупу, макароны и гнилые овощи.

Ранее Правительство РФ напомнило гражданам, потерявшим работу в связи с установлением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, о том, кто имеет право на пособие по безработице в максимальном размере и на какие дополнительные выплаты можно рассчитывать в данном случае.

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