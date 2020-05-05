«Все самое дешевое»: что говорят о бесплатных продуктовых наборах для льготников

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5 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Московский продуктовый набор. Фото из соцсетей

По всей стране семьям детей, имеющих право на льготные бесплатные обеды, выдают продуктовые наборы на время дистанционного обучения. Многие довольны – получается неплохая экономия, но большинство считают это просто издевкой.

Категории льготников в каждом регионе свои. Обычно это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца. В каждом регионе льготников — десятки тысяч. Некоторые регионы выдают продукты на неделю, другие — на 12 дней.

Состоит такой набор традиционно из продуктов длительного хранения: макароны, крупа, мука, ультрапастеризованное молоко, рыбные консервы или тушенка, сгущенка, сухие завтраки, шоколад, сок. Где-то наборы развозят по домам, но чаще родителям приходится забирать тяжелые коробки самим. Для москвичей это очень накладно, так как пропуск можно получить только два раза в неделю и многие не хотят тратить его на поездку за продуктами в школу. Тем более, что нужно ещё решать вопрос с транспортом, ведь наборы очень тяжелые — 15–20 килограммов.

Отзывы на такие наборы разнятся. Есть хорошие:



«Мы уже все подъели — семья большая, все мужики. В целом это те же продукты, что мы и сами обычно покупаем. Так что да, польза есть, нам набор очень пригодился» (Анна, Москва).

«Хорошие продукты. Из сладкого — чокопай, несквик, немецкий шоколад. Хлопья приличной фирмы, безглютеновые» (Татьяна, Москва).

«У меня трое детей, но продукты получаем только на младшего сына. Мне они были очень нужны, поскольку уже больше месяца я без работы, живем все на зарплату мужа — сотрудника государственного музея. Других источников дохода нет. Актуальны любые продукты. В наборах они самые простые и недорогие, но это именно то, что мы используем ежедневно. В общем, я довольна. Конечно, хотелось бы больше молока и подсолнечное масло, но и то, что мы получили, крайне уместно!» (Татьяна, Санкт-Петербург).



Негатива тоже много:

«Все самое дешевое. Макароны и рыбные консервы, на мой взгляд, вообще нельзя есть. Скорее всего, я это выброшу. Мука, гречка, рис были вполне уместны. Сок очень плохой. Странное впечатление от наборов. Огорчает, что ими поддержали плохих производителей» (Екатерина, Москва).

«Макароны в наборах серые, разваривающиеся и невкусные. Кукуруза — жесткая. Рис с гречкой — нормальные. Сок — химический на вкус. «Пионерская» сгущенка была отвратительная, комками» (Юлия К., Москва).

«Сгущенка, простенькие шоколадки и печенье пригодились. Но все остальное — самое-самое дешевое. Когда я поделилась с кем-то из знакомых идеей, что нам дают завалявшиеся продукты, то получила грозную отповедь, что в блокаду люди были рады и заплесневевшему хлебу. В общем, если готовиться к блокаде, то это чудесное подспорье. Тем семьям, кто реально голодает (и не в карантин, а и в обычное время) это поможет перекантоваться до следующей зарплаты. Но вообще больше разговоров, чем реальной помощи» (Екатерина, Ленинградская область).

С продуктовыми наборами было связано и несколько громких скандалов. На юге и юго-западе Москвы в банках «Скумбрии дальневосточной» обнаружились черви. Выяснилось, что консервы с червями достались как минимум шести московским школам. Департамент образования и науки принес извинения семьям и пообещал заменить консервы. Школы стали обзванивать льготников, предупреждать их, что консервы есть не следует и что в ближайшие дни можно будет получить другие консервы взамен.

Было и ещё несколько не таких громких скандалов. В карельском городе Питкяранта ученики школы № 2 получили на две недели по две сосиски, по пачке маргарина, по килограмму муки и сахара, а также по несколько картофелин. В результате этого скандала директор комбината школьного питания в Питкяранте была уволена. В Николаевске Волгоградской области в набор включили четыре яйца и четыре сосиски, молоко, десяток булочек и печенье россыпью. А в деревне Лозное Дубовского района — крупу, макароны и гнилые овощи.

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